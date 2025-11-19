Украинският президент Зеленски пристигна в Турция

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на посещение в Турция, където ще разговаря с пратеника на Белия дом Стив Уиткоф.

Срещата е опит да се подновят преговорите за слагане на край на войната. Началникът на канцеларията на Зеленски Андрий Ермак, който е част от делегацията, съобщи, че е в постонянен контакт с Уиткоф и продължават да работят за постигането на справедлив и траен мир за Украйна. Очаква се да бъде обсъдено и подновяването на размяната на военнопленници с Русия.

Междувременно 10 души загинаха, а 40 бяха ранени при нови руски атаки през нощта. Срещу територията на Украйна са били изстреляни 470 дрона и 48 ракети.