BG
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Умъртвяват 130 животни заради бруцелоза в Симитли

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Към момента на територията на община Симитли са регистрирани 11 активни огнища на бруцелоза при говедата

умъртвяват 130 животни заради бруцелоза симитли
Ново огнище на бруцелоза при говеда е установено във ферма на територията на Симитли, област Благоевград. Заболяването е доказано чрез лабораторни изследвания, а засегнатите животни подлежат на санитарно клане. По данни на Българската агенция по безопасност на храните към момента не са регистрирани случаи на заразени хора.

Първоначалното съмнение за наличие на бруцелоза в стопанството възниква в началото на декември 2025 г., когато сборна млечна проба дава положителен резултат. При последвалите изследвания на кръвни проби е потвърдено, че седем от общо 131 говеда са инфектирани.

Още при първите съмнения са въведени ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на животни към и от обекта. Установените като заразени говеда са отделени и насочени за санитарно клане в лицензирано предприятие.

В следващите месеци са проведени допълнителни масови изследвания, при които са открити още 50 заразени животни. Последните 38 случая са установени в лабораторията на Областната дирекция по безопасност на храните в Благоевград, като се очаква окончателно потвърждение от Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт. Всички засегнати животни вече са или предстои да бъдат насочени за санитарно клане.

Работата по установяване на източника на заразата продължава. Предвиждат се нови лабораторни анализи, както и допълнителни дейности по почистване и дезинфекция. Въведен е строг ветеринарномедицински контрол до пълното овладяване на огнището.

Към момента на територията на община Симитли са регистрирани 11 активни огнища на бруцелоза при говедата. Заразените животни се умъртвяват по хуманен начин, а останалите се подлагат на периодични изследвания през три месеца. При отрицателни резултати следващата проверка се извършва след шест месеца, като при повторно липса на зараза огнището се счита за ликвидирано.

Бруцелозата представлява сериозна зооноза, която може да се предава от животни на хора. Поради това Регионалната здравна инспекция в Благоевград е своевременно уведомена. Всички лица, имали контакт със заразените животни, са изследвани и резултатите им са отрицателни. Засега не се отчита риск за човешкото здраве.

В района не функционират индустриални свиневъдни или птицевъдни обекти, както и кланици или пазари, които биха могли да способстват за разпространение на заболяването.

