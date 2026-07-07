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Унгарските обществени медии спряха излъчване за няколко часа

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Телевизията излъчваше на черен фон извинение към зрителите

Унгария, Будапеща, парламент
Снимка: БТА
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Унгарската обществена телевизия и радио спряха днес излъчването си за няколко часа в рамките на реформа, обявена от правителството на премиера Петер Мадяр.

През изминалите години обществените радио и телевизия бяха критикувани, че са близки до управлението на бившия министър-председател Виктор Орбан.

В продължение на няколко часа телевизията излъчваше на черен фон извинение към зрителите. Телевизионната програма се възстановява вечерта, но без новинарски емисии. Радиото замени днес информационните предавания с музикално съдържание.

#не излъчват #обществени медии #Унгария

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