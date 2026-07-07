Унгарските обществени медии спряха излъчване за няколко часа

Унгарската обществена телевизия и радио спряха днес излъчването си за няколко часа в рамките на реформа, обявена от правителството на премиера Петер Мадяр.

През изминалите години обществените радио и телевизия бяха критикувани, че са близки до управлението на бившия министър-председател Виктор Орбан.

В продължение на няколко часа телевизията излъчваше на черен фон извинение към зрителите. Телевизионната програма се възстановява вечерта, но без новинарски емисии. Радиото замени днес информационните предавания с музикално съдържание.