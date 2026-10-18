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Ураганът "Труди" приближава бреговете на Мексико, тайфунът "Чампи" заплашва Гуам

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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ураганът труди приближава бреговете мексико тайфунът чампи заплашва гуам
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Ураганът „Труди“ се придвижва към тихоокеанското крайбрежие на Мексико, а тайфунът „Чампи“ се засили до четвърта категория близо до американската територия Гуам, предаде Асошиейтед прес.

Според Националния център за ураганите на САЩ „Труди“ е ураган от първа категория с максимална постоянна скорост на вятъра около 150 км/ч. По последни данни той се намира на приблизително 465 км западно от Акапулко и на 220 км югоизточно от Мансанильо и се движи на северозапад със скорост 17 км/ч.

Очаква се центърът на урагана да премине близо до брега в неделя. Предупреждение за ураган е в сила за крайбрежието от Мансанильо, щата Колима, до Кабо Кориентес, щата Халиско.

Мексиканските военноморски сили призоваха моряците и жителите на крайбрежните райони да бъдат особено предпазливи заради високите вълни, проливните дъждове и опасността от наводнения и свлачища.

Властите в Колима заявиха, че рисковете остават ниски, но предупредиха за възможни щети от валежите, тъй като почвата вече е наситена с вода след поредица от бури. През почивните дни се очакват между 100 и 200 литра дъжд на квадратен метър, а на места до около 380 литра.

В западната част на Тихия океан тайфунът „Чампи“ достигна четвърта категория с максимална постоянна скорост на вятъра около 225 км/ч, съобщи Националната метеорологична служба на САЩ.

Към събота вечерта местно време центърът му е бил на около 88 км югоизточно от Гуам и се е движел на запад със скорост 22 км/ч. Прогнозата е да премине южно от острова рано в неделя местно време и да продължи да се усилва.

За Гуам и Рота е в сила предупреждение за тайфун. За Тиниан и Сайпан е издадено предупреждение за тропическа буря, както и известие за възможни тайфунни условия.

Губернаторите на Гуам и Северните Мариански острови поискаха в петък обявяване на извънредно положение. Одобрението от президента Доналд Тръмп би позволило предоставяне на федерална помощ и финансиране на спешни защитни мерки.

Летищата, пристанищата и някои здравни заведения в двете територии са затворени. Според актуализирана в събота информация на Федералната агенция за управление при извънредни ситуации е малко вероятно допълнителните ресурси да достигнат островите през следващите три до пет дни.

Гуам и Северните Мариански острови все още се възстановяват от супертайфуните „Синлаку“ и „Бави“, които ги засегнаха съответно през април и юли.

#тайфунът "Чампи" #Ураганът "Труди"

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