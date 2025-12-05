БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Уран във водата на Харманли, 2 села минават на водоноски

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Регионални
Запази

Водата в селата Надежден и Остър камък може да бъде използвана единствено за битови и хигиенни нужди

мъжът стана водоноска хронично безводие мъчи жителите няколко хасковски села
Слушай новината

Уран над нормата е открит и във водата на Харманли и селата Надежден и Остър камък. Лабораторен анализ показал наличие 31,2 μg/l, при максимално допустима стойност 30 μg/l, съобщиха от Общината.

Заради това РЗИ Хасково определя водата от мрежата като негодна за консумация и за използване при приготвяне на храна. Тя може да бъде използвана единствено за битови и хигиенни нужди.

Създадена е организация за осигуряване на вода, годна за пиене и готвене. В детските градини ще бъде осигурена бутилирана вода за питейни нужди, както и за приготвяне на храна.

За приготвянето на храна в Социален патронаж и дневните центрове ще се доставя вода. В сградата на ВиК – Харманли ще бъде разположена стационарна водоноска.

#Остър камък #Надежден #Харманли #уран

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
3
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната
4
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
5
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
6
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
6
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...

Още от: У нас

Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Проектобюджетът на Столична община за 2026 е 1.81 милиарда евро, с 23% по-висок Проектобюджетът на Столична община за 2026 е 1.81 милиарда евро, с 23% по-висок
Чете се за: 02:45 мин.
"Донеси я - една вечер да ѝ се порадваме": За последен път пенсии в лева "Донеси я - една вечер да ѝ се порадваме": За последен път пенсии в лева
Чете се за: 01:37 мин.
Желязков: Няма данни за спекула в цените във връзка с въвеждането на еврото Желязков: Няма данни за спекула в цените във връзка с въвеждането на еврото
Чете се за: 02:30 мин.
ПГ на ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия относно дейността на Джордж Сорос в България ПГ на ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия относно дейността на Джордж Сорос в България
Чете се за: 01:55 мин.
Значителни валежи и днес, и утре Значителни валежи и днес, и утре
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството за Бюджет 2026 Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството за Бюджет 2026
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков" ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков"
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
ПП-ДБ връчи "папка с оставка" на Желязков - премиерът я...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
С пищна церемония Путин беше тържествено посрещнат в Индия
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ