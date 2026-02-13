Оцветен стъклен ритон - акцент в изложбата "Българска археология '2025" (СНИМКИ)

Оцветен стъклен ритон е сред акцентите в изложбата "Българска археология '2025", която беше открита снощи в Националния археологически музей към БАН.

Изключително ценно е, защото много рядко се откриват такива експонати и никога досега в годишната изложба не сме показвали нещо подобно, каза доц. д-р Камен Бояджиев от музея. По думите му въобще в световен мащаб подобни находки не са твърде много, толкова добре запазени, и то с цветна полихронна украса.

Ритонът символизира рога на изобилието. Намерен е в обект, проучван спасително по газопровода, в района на село Блъсково, Варненско.

Съорганизатори на изложбата са още 19 регионални, исторически и археологически музеи в страната, с над 31 обекта участват и над 300 находки. Изложбата отново е организирана хронологически, започвайки от праисторията. Най-ранните обекти са от далечното пето хилядолетие преди Христа.

Сред интересните находки са и две фигурки на керамични птици от надгробна могила от района на село Блатино, Дупнишко. Те са открити заедно една до друга, в двоен гроб, в могилата.

Снимки: БТА