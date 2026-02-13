БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно...
Чете се за: 17:00 мин.
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението...
Чете се за: 05:15 мин.
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
Чете се за: 01:27 мин.

Оцветен стъклен ритон - акцент в изложбата "Българска археология '2025" (СНИМКИ)

Чете се за: 01:27 мин.
оцветен стъклен ритон акцент изложбата българска археология 392025 снимки
Оцветен стъклен ритон е сред акцентите в изложбата "Българска археология '2025", която беше открита снощи в Националния археологически музей към БАН.

Изключително ценно е, защото много рядко се откриват такива експонати и никога досега в годишната изложба не сме показвали нещо подобно, каза доц. д-р Камен Бояджиев от музея. По думите му въобще в световен мащаб подобни находки не са твърде много, толкова добре запазени, и то с цветна полихронна украса.

Ритонът символизира рога на изобилието. Намерен е в обект, проучван спасително по газопровода, в района на село Блъсково, Варненско.

Съорганизатори на изложбата са още 19 регионални, исторически и археологически музеи в страната, с над 31 обекта участват и над 300 находки. Изложбата отново е организирана хронологически, започвайки от праисторията. Най-ранните обекти са от далечното пето хилядолетие преди Христа.

Сред интересните находки са и две фигурки на керамични птици от надгробна могила от района на село Блатино, Дупнишко. Те са открити заедно една до друга, в двоен гроб, в могилата.

Снимки: БТА

#българска археология #изложба

Започнаха доставките на новите бойни машини „Страйкър“, първите пет пристигнаха на пристанище Бургас
Започнаха доставките на новите бойни машини „Страйкър“, първите пет пристигнаха на пристанище Бургас
Трифон Зарезан в с. Александрово: Българи и чужденци рамо до рамо в лозята Трифон Зарезан в с. Александрово: Българи и чужденци рамо до рамо в лозята
Чете се за: 02:27 мин.
На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство? На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство?
Чете се за: 02:52 мин.
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
Чете се за: 17:00 мин.
Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари
Чете се за: 03:22 мин.
Шествия "за" и "против" Луковмарш се проведоха в София Шествия "за" и "против" Луковмарш се проведоха в София
Чете се за: 00:42 мин.

Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари
Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство? На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
250 000 души се събраха на мащабен протест в Мюнхен срещу иранските власти 250 000 души се събраха на мащабен протест в Мюнхен срещу иранските власти
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и...
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
Чете се за: 17:00 мин.
У нас
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
