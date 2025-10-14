БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ускоряване на икономическия растеж, прогнозира МВФ за България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Икономика
Запази
мвф одобри заем 880 милиона долара украйна
Слушай новината

Икономическият растеж на България ще се ускори до 3% през 2025 г. и 3,1% догодина спрямо темпа от 2,8% през 2024 година. Това сочат най-новите прогнози на Международния валутен фонд, публикувани днес в доклада "Перспективи за световната икономика".

За инфлацията също се очаква ускоряване – до 3,6 на сто тази година и 3,4 на сто през 2026 г. спрямо отчетените за миналата година 2,6%.

Публикуваните оценки отговарят на очакванията, очертани след приключването на мисията на МВФ в България през септември, в чиито заключения бе посочено, че високият растеж се "подкрепя от трайно високо частно потребление, подкрепено от силния растеж на кредитирането и фискалните облекчения", а инфлацията се очаква постепенно да се забави след нивата около 3,5 на сто през тази и следващата година.

Оценките за растежа са повишени спрямо априлската прогноза на МВФ, когато за страната ни се предвиждаше растеж от съответно 2,5% и 2,7%. Инфлационните очаквания са коригирани леко надолу за текущата година (3,7% през април) и нагоре за догодина (2,3%).

По баланса на текущата сметка разчетите сочат минусови стойности както за 2025 г. (-3,8%), така и за 2026 г. (-3,2%) спрямо съответно -1,5 на сто и -1,0 на сто, очаквани през април.

Безработицата според прогнозите на МВФ ще продължи да се понижава от 4,2 на сто, отчетени за 2024 г. до 3,5 на сто тази година и 3,4 на сто догодина.

#Международен валутен фонд #МВФ #България #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
2
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
3
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
4
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
5
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
6
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
5
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
6
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...

Още от: Финанси

Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат
Приложения и превалутиране: Как парите в дигиталните платформи ще се обърнат в евро? Приложения и превалутиране: Как парите в дигиталните платформи ще се обърнат в евро?
Чете се за: 02:50 мин.
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
6524
Чете се за: 03:22 мин.
"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на самолетни билети, автобуси и влакове с тези на държавите в еврозоната? "Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на самолетни билети, автобуси и влакове с тези на държавите в еврозоната?
Чете се за: 01:07 мин.
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП 83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
5489
Чете се за: 02:20 мин.
Преди въвеждането на еврото: Забавяне на ръста на цените на имотите? Преди въвеждането на еврото: Забавяне на ръста на цените на имотите?
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Първи случай на грип у нас Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ