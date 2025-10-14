Ускоряване на икономическия растеж, прогнозира МВФ за България

Икономическият растеж на България ще се ускори до 3% през 2025 г. и 3,1% догодина спрямо темпа от 2,8% през 2024 година. Това сочат най-новите прогнози на Международния валутен фонд, публикувани днес в доклада "Перспективи за световната икономика".

За инфлацията също се очаква ускоряване – до 3,6 на сто тази година и 3,4 на сто през 2026 г. спрямо отчетените за миналата година 2,6%.

Публикуваните оценки отговарят на очакванията, очертани след приключването на мисията на МВФ в България през септември, в чиито заключения бе посочено, че високият растеж се "подкрепя от трайно високо частно потребление, подкрепено от силния растеж на кредитирането и фискалните облекчения", а инфлацията се очаква постепенно да се забави след нивата около 3,5 на сто през тази и следващата година.

Оценките за растежа са повишени спрямо априлската прогноза на МВФ, когато за страната ни се предвиждаше растеж от съответно 2,5% и 2,7%. Инфлационните очаквания са коригирани леко надолу за текущата година (3,7% през април) и нагоре за догодина (2,3%).

По баланса на текущата сметка разчетите сочат минусови стойности както за 2025 г. (-3,8%), така и за 2026 г. (-3,2%) спрямо съответно -1,5 на сто и -1,0 на сто, очаквани през април.

Безработицата според прогнозите на МВФ ще продължи да се понижава от 4,2 на сто, отчетени за 2024 г. до 3,5 на сто тази година и 3,4 на сто догодина.