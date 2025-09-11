БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

Успешна операция: Лекари отстраниха опасен тумор на пациент с рядко генетично заболяване в ИСУЛ

Чете се за: 03:20 мин.
У нас
33-годишен мъж с рядко генетично заболяване, проявяващо се с множество остеогенни (костни) образувания по тялото, беше успешно опериран в Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. При интервенцията бе отстранен масивен костен тумор в областта на аксиларната ямка (подмишницата), с потенциал за злокачествено трансформиране.

Високотехнологичната интервенция беше извършена от екип в състав д-р Атанас Андреев, дм (ортопед), д-р Илия Колев, дм (ортопед), доц. д-р Георги Георгиев (ортопед – началник на Клиниката по ортопедия и травматология), д-р Стефан Чолаков (специализант по ортопедия и травматология), д-р Златка Желева (анестезиолог), Виктория Пеева (операционна сестра).

Случаят е бил изключително сложен, заради непосредствената анатомична близост на туморното образувание до магистрални съдове и важни нервни структури. Затова оперативният екип е приложил щадяща, миниинвазивна техника, която е позволила пълно отстраняване на тумора при минимална травма на околните тъкани. Продължителността на интервенцията е надхвърлила 2 часа, поради необходимостта от прецизна дисекция и максимална безопасност за пациента.

„Преди 4 месеца започнах да усещам ограничения в движенията на едната ръка и силна, остра болка в рамото. Обърнах се за консултация към д-р Андреев, който ми беше преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“ (там пациентът е бил студент по Кинезитерапия, бел. ред.). Той ме насочи към Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където направиха необходимите изследвания, определиха вида на тумора и извършиха операцията. В момента се чувствам отлично“, сподели младият мъж.

Той разказа, че заболяването при него е било открито още като дете, но до преди 4 месеца не му е създавало никакви проблеми.

„В случая става дума за много рядко заболяване. Обикновено, когато е открито при млади хора, то не е злокачествено, поне първоначално, но има потенциал да се превърне в такова. Освен това образуванието беше на място, от което зависи функцията на цялата ръка, така че нямахме право на грешка“, обяснява доц. д-р Георги Георгиев, който е един от малкото специалисти у нас в областта на хирургията на ръка и горен крайник.

Постоперативният период е протекъл без сетивни или съдови нарушения, което потвърждава високия професионализъм на хирургичния екип и качеството на прилаганите техники.

„Искам от сърце да благодаря на целия екип за проявеното внимание и отличната работа. Пожелавам им да са живи и здрави и да продължават да помагат на хората“, обърна се към лекарите 33-годишният пациент, който вчера беше изписан от клиниката.

