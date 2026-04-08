Установиха втора незаконна кланица във Великотърновско

Българската агенция за безопасност на храните е установила втора незаконна кланица в град Дебелец, съобщиха от Областната дирекция по безопасност на храните във Велико Търново.

Обектът се намира в непосредствена близост до първата незаконна кланица, която беше разкрита и запечатана от органите на реда по-рано днес.

При проверката инспекторите са открили над 600 килограма месо – биволско, свинско и конско, както и субпродукти и кожи без необходимата маркировка и документи за произход. Установено е, че животните са били заклани без присъствието на официален ветеринарен лекар и без извършени предкланичен и следкланичен преглед.

В обекта са открити и живи биволи и свине, част от които без ушни марки. Намерена е една ушна марка, чрез която е установено, че животното произхожда от нерегистриран животновъден обект, към който функционира кланицата. На неидентифицираните животни е наложена възбрана, като предстои да бъдат взети кръвни проби за установяване на здравния им статус.

Инспекторите са открили и над 200 килограма млечни продукти – кисело мляко, айрян и други изделия с изтекъл срок на годност, които ще бъдат унищожени.

Обектът е затворен до изясняване на здравния статус на животните и изпълнение на изискванията за регистрация. На собственика ще бъде съставен акт за административно нарушение, уточниха от дирекцията.