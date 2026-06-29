В борбата срещу пожарите: В Бургас изградиха защитни ивици на критичните места

Превантивни мерки срещу пожари предприема Община Бургас в разгара на пожароопасния сезон. В районите с най-висок риск се изграждат и възстановяват минерализовани ивици, които ограничават разпространението на огъня и защитават населените места.

Ивиците са широки шест метра, като растителността в тях се отстранява до минералния почвен слой. Те ще бъдат изградени около Българово, кварталите "Банево", "Рудник" и "Черно море", вилна зона "Острицата", района на Минералните бани, както и в землищата на селата Изворище и Миролюбово. Местата са определени въз основа на пожари, възниквали през предходни години.

От общината напомнят още, че собствениците на имоти трябва да почистят сухата тревна и храстовидна растителност до 30 юни. След изтичането на срока ще започнат проверки, а при установени нарушения ще бъдат налагани административни санкции.