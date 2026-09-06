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В Италия: Петко Христов е пред трансфер в Левски

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Спорт
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Ако всичко премине по план с медицинските прегледи на Христов, той официално ще стане футболист на "сините" в понеделник.

петко христов специя минимална победа италия
Снимка: БТА
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27-годишния български защитник Петко Христов е пред трансфер в Левски, след като българският клуб и Специя са постигнали споразумение, пише италианското издание cittadellaspezia.com.

Ако всичко премине по план с медицинските прегледи на Христов, той официално ще стане футболист на "сините" в понеделник, напускайки Италия поне за един сезон.

Ръководството на досегашния му отбор Специя е одобрило сделката за наем, която включва вноска към заплатата му, след като първоначално той отхвърлил варианта за потенциално завръщане в България. Сега Петко Христов е приел офертата и вече се е отправил към София за медицински тестове.

След като премине прегледите, се очаква Христов да подпише едногодишен договор с Левски.

#ФК Специя #Петко Христов #ПФК ЛЕВСКИ

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