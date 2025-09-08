В Норвегия се провеждат парламентарни избори

В Норвегия днес избират нов парламент. Смята се, че управляващата Работническа партия на премиера Юнас Гар Стьоре има добри шансове да победи отново, предаде ДПА. Проучванията сочат, че левият блок може да спечели малко мнозинство, а дясната популистка Прогресивна партия се очаква да се класира на второ място.

Стьоре, който оглавява малцинствено правителство, ще търси подкрепата на други леви партии в парламента, ако Лейбъристката партия спечели, но това може да зависи от политиката по отношение на климата, една от основните теми по време на кампанията. Производството на петрол и газ продължава да бъде най-големият източник на приходи за страната, Зелената партия, която се очаква да спечели около 7% от гласовете и да се превърне в важен стълб за друго потенциално правителство на Стьоре, иска да спре проучванията – за разлика от Работническата.

Междувременно плановете на правителството да въведе таван на цените на енергията може да се окажат решаващи за победата на Лейбъристите. Макар че норвежката икономика се представя добре в сравнение с други европейски страни, гражданите също са засегнати от нарастващата инфлация и спад в покупателната способност. Макар че днес е официалният ден за изборите, гласуването в богатата скандинавска страна започна вчера, като около 1,9 милиона души, или 47% от населението, гласуваха в рамките на предсрочното гласуване.

Очаква се резултатите от екзитполовете да бъдат готови след затварянето на избирателните секции в 21:00 часа.