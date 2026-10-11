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В Полша разследват опити за атентат срещу премиера и военния министър

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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По света
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Доналд Туск
Снимка: БТА
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Полското вътрешно министерство съобщи, че премиерът Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш може да са били мишена на опити за покушение.

От спецслужбите заявиха, че се отнасят максимално сериозно към случая.

Според вестник „Газета Виборча“, заплахата е получена по електронен път и съдържа информация за местата на пребиваване и плановете на политиците за близко бъдеще.

Службите по сигурността проведоха извънредно заседание. Варшава е в състояние на повишена готовност след серия нападения с хладно оръжие в полски училища през последната седмица. При тях загина пазач, а 14 души са ранени.

#Владислав Косиняк-Камиш #министър на отбраната #атаки #сигнали #Доналд Туск #Полша

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