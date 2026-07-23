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В САЩ арестуваха шефа на аржентинската футболна федерация

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Спорт
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В САЩ арестуваха шефа на аржентинската футболна федерация
Снимка: БГНЕС
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Президентът на Аржентинската футболна асоциация (AFA) Клаудио Тапия е бил задържан в САЩ, съобщава телевизионният канал TN.

Според информацията функционерът е бил спрян от агенти на ФБР на летището в Ню Йорк непосредствено преди полета си за Аржентина след финала на световното първенство.

Източникът твърди, че Тапия трябва да се яви на разпит пред съда на Южния окръг на Флорида на 30 юли. При задържането са били иззети мобилният му телефон и други електронни устройства.

Освен Тапия, призовки за явяване пред съда са получили още ковчежникът на Аржентинската футболна асоциация Пабло Товигино и бизнесменът Хавиер Фарони, който е свързван с организацията.

Разследването е свързано с финансови и търговски сделки, касаещи дейността на футболната асоциация. Към този момент на Тапия и останалите призовани лица не са повдигнати официални обвинения.

Малко по-късно АFА опроверга информацията за ареста на шефа на аржентинския футбол. Призовката е била към друг човек, който трябва да се яви пред съдебните власти и да предостави документи за комуникация с няколко души, включително служители на АFА. "Инфобае" твърди, че американците разследват търговски договори на федерацията за повече от 300 милиона долара, в които има съмнения за пране на пари.

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#Клаудио Тапия

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