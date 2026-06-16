В САЩ запечатаха капсула на времето с исторически артефакти и документи

В САЩ бе запечатана 900-килограмова капсула на времето, в която са събрани исторически артефакти, документи и символични предмети от всички щати, територии и институции на страната, предаде Асошиейтед прес.

Капсулата ще бъде отворена през 2276 г., по повод 500-годишнината от обявяването на американската независимост.

Проектът е част от инициативата America250 Commission, създадена със закон през 2016 г. за отбелязване на 250-годишнината от независимостта на САЩ. Капсулата трябва да бъде заровена в района на Националния исторически парк във Филаделфия, щата Пенсилвания, на 4 юли 2026 г. и да бъде отворена 250 години по-късно.

Металният цилиндър е изработен от неръждаема стомана и е проектиран да предпазва съдържанието от влага и корозия. Според инженерите основният риск за подобни капсули е проникването на вода, поради което конструкцията е с многослойна защита и херметично уплътнение.

Вътре са поставени материали, предоставени от трите власти на САЩ, всички щати, територии и от столицата Вашингтон. Сред тях има писма, пощенски картички, поеми, монети и други предмети с архивна стойност, отразяващи историята и идентичността на страната.

Някои щати са включили нестандартни експонати - от исторически документи и произведения на изкуството до монети с нано-гравирани текстове, както и предмети с културна и символична стойност, пише Асошиейтед прес.

По думите на ръководителя на проекта Майкъл Берила затварянето на капсулата е било емоционален момент, бележещ края на дългогодишната работа по нейното проектиране и запълване.