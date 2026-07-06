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В зоопарк в Куба се родиха четири бенгалски тигърчета

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Сред малките има и рядък бял тигър

две амурски тигърчета дебютираха публика зоопарка кьолн
Снимка: илюстративна снимка
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Четири бенгалски тигърчета, сред които и рядък бял тигър, са се родили в Националния зоопарк на Куба, съобщи Ройтерс.

Гледачът Анхел Коредеро определя появата им като „малко чудо“ и казва, че раждането е вдъхнало нова енергия на екипа на зоопарка, който се грижи за близо хиляда животни. Това е едва вторият случай на раждане на бял тигър в Куба.

Директорът на зоопарка Хуан Карлос Сантос отбеляза, че въпреки трудностите популацията на животните е стабилна благодарение на усилията на служителите.

Животните в зоопарка включват биволи, зебри, носорози и хипопотами, за които ежедневно се полагат грижи, пише още Ройтерс.

#четири бенгалски тигърчета #раждане #Куба

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