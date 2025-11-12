БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валенсия взе испанското дерби с Реал Мадрид в 10-ия кръг на Евролигата

Спорт
Валенсия е шести в класирането с 6-4, а столичани са 10-ти с 5-5.

валенсия взе испанското дерби реал мадрид кръг евролигата
Валенсия надви Реал Мадрид с 89:76 (22:21, 23:17, 22:22, 22:16) в испанското дерби от 10-ия кръг на Евролигата.

Двата отбора си разменяха на няколко пъти водачеството в началото на срещата, но тройка на Хайме Прадия даде окончателно преднина на валенсианци за 35:32 в средата на втората четвъртина.

Омари Муур отбеляза 16 точки за отбора на Валенсия, който спечели за втори път срещу Реал Мадрид и е шести в класирането с 6-4. Столичани са десети с 5-5.

Виртус Болоня спечели с 99:89 срещу Анадолу Ефес Истанбул и записа петата си победа от началото на редовния сезон. Ален Смайлагич вкара пет тройки от седем опита и завърши със 17 точки за италианците, които подобриха собствения си рекорд за точни стрелби от далечно разстояние с 18/34.

Партизан спечели със 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27) срещу Монако и прекрати серията си от четири загуби. Сърбите са с баланс 4-6, докато тимът от Княжеството е с 6-4 на пето място. Дуейн Уошингтън записа 22 точки за успеха, а за гостите най-резултатен бе Никола Миротич със 17.

Българският национал Коди Милър-Макинтайър завърши с девет точки и пет асистенции при поражение на Цървена звезда с 86:102 (21:29, 26:22, 18:18, 21:33) срещу Дубай Баскетбол. Сърбите са трети в Евролигата с баланс 7-3, а отборът от ОАЕ е 15-и с 4-6. Най-резултатен бе Кенан Каменяс с 20 точки за Дубай.

Панатинайкос спечели със 101:95 (27:28, 25:15, 20:29, 29:23) срещу Париж Баскет, с което гърците записаха шеста победа и заемат седмо място в класирането. Французите пък са с баланс 4-6 след четвъртата си поредна загуба в редовния сезон.

Кендрик Нън бе най-резултатен за Панатинайкос с 20 точки, а Кенет Фарийд записа дабъл-дабъл със 17 пункта, десет борби и три блокирани изстрела в дебютния си мач в Евролигата за гърците. Константинос Митоглу вкара 15 точки, а Ти Джей Шортс и Костас Слукас също завършиха с двуцифрен актив.

Джъстин Робинсън отбеляза 22 точки за Париж, който водеше с 84:79 в началото на последната четвъртина. Панатинайкос обаче направи серия от 12:3, която завърши с тройка за 91:87 в полза на гостите.

Лидер в класирането е Апоел Тел Авив, който надделя над испанския Баскония със 114:89 (26:24, 32:24, 28:26, 28:15) в София.

