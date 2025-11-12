Панатинайкос надигра Париж баскет в Евролигата, емоционално завръщане за Ти Джей Шортс във френската столица

Ти Джей Шортс допринесе за успеха на Панатинайкос срещу бившия му тим Париж баскет в мач от 10-ия кръг на Евролигата. Гърците записаха шестата си победа, след като в последните два мача регистрираха поражения.

Гардът получи своя пръстен за шампионската титла на Франция през миналия сезон и бе изключително емоционален при завръщането си в Париж, където записа паметни мачове в Евролигата при дебюта на клуба в най-престижния турнир на Стария континент.

Във вторник вечер, гръцкият тим надигра домакините със 101:95, а Шортс остави на сметката си 13 точки, 2 борби и 6 асистенции). Кендрик Нън (20 точки, 4 борби, 6 асистенции) и Кенет Фарид (17 точки, 10 борби, 1 асистенция) допринесоха за успеха на гостите.

Запитан след мача какво е почувствал, когато е отбеязал първия си кош в мача срещу бившия си отбор, Ти Джей Шортс заяви:

„Беше много емоционално за мен. Когато започна сезонът, мачът бе от онези, които няма как да не отбележи човек в календара си. Така че, когато видях първата ми стрелба да влиза, започнах да дишам и усетих, че мога просто да играя, беше страхотно и това ме тласна напред в мача."

Шортс заяви, че е прекарал емоционална вечер с бившите си съотборници.

"Вечеряхме снощи заедно. Все едно виждах старите си приятели отново. Прекарах две години с много от тях, три с някои. Много спомени нахлуха в главата ми, говорихме за добрите стари времена, добрите моменти, които споделихме. Въпреки че днес трябва да продължим напред, да гледаме напред. Всеки от нас е нетърпелив да напише следващата глава от кариерата си, сега, когато сме разделени", обясни американецът.

"Получих шампионския си пръстен преди мача от президента Дейвид Кан. Това не е малко, беше невероятно. Направих всичко възможно, за да остана спокоен, да не се сривам, не исках да започна да плача. Исках да остана фокусиран върху играта. Но сега, когато се връщам в хотела си, ще мога да направя равносметка на всичко, което преживях тази вечер", каза Ти Джей Шортс.

Той коментира и представянето си в мача и отношенията си с отбора и треньора.

"Продължавам да се опитвам да оправдавам доверието на Ергин Атаман, всичко това е важно за мен. Този мач е още една малка стъпка в правилната посока. Надявам се да мога да продължа така и да имам тази игра до края на сезона. Трябва да намеря начин да съм полезен на игрището, да не слушам какво се говори в медиите и да се съсредоточа върху това, с което мога да помогна на отбора“, добави Шортс.

Американецът коментира и представянето на бившия си съотборник Надир Хифи, който завърши с 19 точки за Париж.