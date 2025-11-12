БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Панатинайкос надигра Париж баскет в Евролигата, емоционално завръщане за Ти Джей Шортс във френската столица

Вяра Илиева
Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
Гардът получи своя пръстен за шампионската титла на Франция през миналия сезон.

панатинайкос надигра париж баскет евролигата емоционално завръщане джей шортс френската столица
Ти Джей Шортс допринесе за успеха на Панатинайкос срещу бившия му тим Париж баскет в мач от 10-ия кръг на Евролигата. Гърците записаха шестата си победа, след като в последните два мача регистрираха поражения.

Гардът получи своя пръстен за шампионската титла на Франция през миналия сезон и бе изключително емоционален при завръщането си в Париж, където записа паметни мачове в Евролигата при дебюта на клуба в най-престижния турнир на Стария континент.

Във вторник вечер, гръцкият тим надигра домакините със 101:95, а Шортс остави на сметката си 13 точки, 2 борби и 6 асистенции). Кендрик Нън (20 точки, 4 борби, 6 асистенции) и Кенет Фарид (17 точки, 10 борби, 1 асистенция) допринесоха за успеха на гостите.

Запитан след мача какво е почувствал, когато е отбеязал първия си кош в мача срещу бившия си отбор, Ти Джей Шортс заяви:

„Беше много емоционално за мен. Когато започна сезонът, мачът бе от онези, които няма как да не отбележи човек в календара си. Така че, когато видях първата ми стрелба да влиза, започнах да дишам и усетих, че мога просто да играя, беше страхотно и това ме тласна напред в мача."

Шортс заяви, че е прекарал емоционална вечер с бившите си съотборници.

"Вечеряхме снощи заедно. Все едно виждах старите си приятели отново. Прекарах две години с много от тях, три с някои. Много спомени нахлуха в главата ми, говорихме за добрите стари времена, добрите моменти, които споделихме. Въпреки че днес трябва да продължим напред, да гледаме напред. Всеки от нас е нетърпелив да напише следващата глава от кариерата си, сега, когато сме разделени", обясни американецът.

"Получих шампионския си пръстен преди мача от президента Дейвид Кан. Това не е малко, беше невероятно. Направих всичко възможно, за да остана спокоен, да не се сривам, не исках да започна да плача. Исках да остана фокусиран върху играта. Но сега, когато се връщам в хотела си, ще мога да направя равносметка на всичко, което преживях тази вечер", каза Ти Джей Шортс.

Той коментира и представянето си в мача и отношенията си с отбора и треньора.

"Продължавам да се опитвам да оправдавам доверието на Ергин Атаман, всичко това е важно за мен. Този мач е още една малка стъпка в правилната посока. Надявам се да мога да продължа така и да имам тази игра до края на сезона. Трябва да намеря начин да съм полезен на игрището, да не слушам какво се говори в медиите и да се съсредоточа върху това, с което мога да помогна на отбора“, добави Шортс.

Американецът коментира и представянето на бившия си съотборник Надир Хифи, който завърши с 19 точки за Париж.

"Толкова съм щастлив за него и за това как се справя, казах му го. Той е създаден за такива мачове, също като мен. Всеки от нас трябва да е готов да се представи на най-високо ниво. Радвам се, че успяхме да спечелим", завърши американският стрелец на Панатинайкос.

#Евролига 2025/26 #Ти Джей Шортс #БК Париж #БК Панатинайкос

