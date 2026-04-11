Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Валентен Вашеро за полуфинала в Монте Карло: Нямам търпение да играя с Карлос Алкарас

Представителят на домакините отстрани Алекс Де Минор на четвъртфиналите и си осигури среща със световния номер едно и действащ шампион Карлос Алкарас. 

Снимка: БГНЕС
Валентен Вашеро даде всичко от себе си срещу Алекс Де Минор, за да го победи с 6:4, 3:6, 6:3 на турнира в Монте Карло и да си осигури среща със световния номер едно и действащ шампион Карлос Алкарас.

„Каква радост е да се озова на полуфиналите, у дома в Монако, след победата си срещу Де Минор. Фантастично е. И само като гледам кои са останалите трима (Алкарас, Синер, Зверев), каква чест, каква гордост", възкликна монегасецът, който за първи път в своята кариера ще се изправи срещу испанеца.

"В четвъртия ми мач тук, знаех, че физически трябва да дам повече от себе си, защото той е много бърз и прави толкова малко грешки. Откъде намерих енергия ли? Преди всичко от публиката и желанието ми да се представя добре“, обясни Вашеро, който след успеха се изкачи до 17-ото място в ранглистата на живо.

Той успя да елиминира във втория кръг на Мастърса финалиста от 2025 г. Лоренцо Музети, а на осминафиналите отстрани Хуберт Хуркач.

На полуфиналите Валентен Вашеро ще играе с шампиона от миналата година Карлос Алкарас. Испанецът достигна до тази фаза след експресен успех над Александър Бублик (63 минути игра), постигайки своята победа №300 в кариерата.

"Нямам търпение да играя с Карлос Алкарас. Хубавото е, че взех първия сет, това е най-важното. В противен случай щеше да е невероятно трудно. От момента, в който той поведе във втория сет, нямах 100% енергия и я запазих цялата за третия сет. В началото спасих решаващ гейм при 0:1. А след това, с помощта на публиката, се върнах в играта. Пак ще кажа, много съм горд със себе си. Преди няколко месеца никога нямаше да спечеля този мач. Никога нямаше да намеря ресурсите да го направя", коментира още представителят на домакините.

Запитан какво ще бъде неговото предимство номер едно срещу световния номер едно, той отговори:

"Преди всичко, че съм у дома. Играя най-добрата си игра в края на мачовете всеки път. Наистина успявам да раздвижа опонента си, излизам на мрежата, играя агресивно. Срещу Алкарас няма да имам избор. Ще трябва да го направя от самото начало, за да спечеля."

Мачът Вашеро - Алкарас е днес от 16:30 ч.

"Виждам положителното в това, че мачът ще бъде малко по-рано", обясни представителят на Княжеството.

