Местният любимец Вашеро запълни финалното каре в Монте Карло

Валентен Вашеро продължи историческото си представяне на турнира в Монте Карло, след като в петък се превърна в първия тенисист от Монако, достигнал до полуфиналите в Княжеството.

Подкрепян от бурната публика на централния корт, Вашеро се наложи над петия поставен Алекс де Минор с 6:4, 3:6, 6:3, записвайки четвърта победа срещу играч от Топ 10 и осигурявайки си сблъсък с №1 в света Карлос Алкарас в следващата фаза.

„Огромна чест е да бъда сред полуфиналистите заедно с тримата най-добри играчи през последните години. Нямам търпение да играя срещу Карлос утре в родния си град – това е невероятно“, заяви Вашеро.

През седмицата Вашеро премина през трудни трисетови победи срещу Хуан Мануел Серундоло и Хуберт Хуркач, а също така отстрани четвъртия поставен Лоренцо Музети в два сета. Срещу Де Минор той демонстрира характер, като отрази всичките шест възможности за пробив в решителния трети сет и наложи темпото си в ключовите моменти, за да спечели мача след 2 часа и 24 минути игра.

„Хората по трибуните, които скандираха, са мои приятели още от дете. Рядко се случва един играч да има такава подкрепа. Чувствам се изключително щастлив, че този турнир е в моя клуб“, добави Вашеро.

Силното представяне на Вашеро идва само осем месеца след триумфа му в Шанхай, когато като №204 в света стана най-ниско ранкираният шампион в турнир от сериите Мастърс 1000 от създаването им през 1990 година. След този успех 27-годишният тенисист проби в Топ 40, а след четвъртфинала в Париж влезе и сред първите 30.

През настоящия сезон представителят на Монако продължава възхода си и вече се изкачва до №17 в ранглистата на живо. По-рано през годината той достигна до четвъртфиналите в Акапулко и до четвъртия кръг в Маями.