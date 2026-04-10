Местният любимец Вашеро запълни финалното каре в Монте Карло

Станко Димов от Станко Димов
Представителят на Монако си уреди сблъсък с №1 Карлос Алкарас в събота.

Валентен Вашеро
Снимка: БГНЕС
Валентен Вашеро продължи историческото си представяне на турнира в Монте Карло, след като в петък се превърна в първия тенисист от Монако, достигнал до полуфиналите в Княжеството.

Подкрепян от бурната публика на централния корт, Вашеро се наложи над петия поставен Алекс де Минор с 6:4, 3:6, 6:3, записвайки четвърта победа срещу играч от Топ 10 и осигурявайки си сблъсък с №1 в света Карлос Алкарас в следващата фаза.

„Огромна чест е да бъда сред полуфиналистите заедно с тримата най-добри играчи през последните години. Нямам търпение да играя срещу Карлос утре в родния си град – това е невероятно“, заяви Вашеро.

През седмицата Вашеро премина през трудни трисетови победи срещу Хуан Мануел Серундоло и Хуберт Хуркач, а също така отстрани четвъртия поставен Лоренцо Музети в два сета. Срещу Де Минор той демонстрира характер, като отрази всичките шест възможности за пробив в решителния трети сет и наложи темпото си в ключовите моменти, за да спечели мача след 2 часа и 24 минути игра.

„Хората по трибуните, които скандираха, са мои приятели още от дете. Рядко се случва един играч да има такава подкрепа. Чувствам се изключително щастлив, че този турнир е в моя клуб“, добави Вашеро.

Силното представяне на Вашеро идва само осем месеца след триумфа му в Шанхай, когато като №204 в света стана най-ниско ранкираният шампион в турнир от сериите Мастърс 1000 от създаването им през 1990 година. След този успех 27-годишният тенисист проби в Топ 40, а след четвъртфинала в Париж влезе и сред първите 30.

През настоящия сезон представителят на Монако продължава възхода си и вече се изкачва до №17 в ранглистата на живо. По-рано през годината той достигна до четвъртфиналите в Акапулко и до четвъртия кръг в Маями.

История в Монте Карло: Алкарас достигна нещо специално
Испанецът не спира да впечатлява на едва 22 години.
Синер срещу Зверев на полуфиналите в Монте Карло
№2 и №3 в света не допуснаха изненади в мачовете си в петък.
#тенис турнир в Монте Карло 2026 #Валентен Вашеро

Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са готови за завръщане на Земята
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли катастрофираха (СНИМКИ)
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
Дъжд и сняг за Великден
История в Монте Карло: Алкарас достигна нещо специално
Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас доведоха до катастрофи
