Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Победа №300 осигури на Алкарас място на полуфиналите в Монте Карло

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Спорт
Испанецът продължава защитата на трофея в Монте Карло.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Карлос Алкарас продължи силното си представяне тази седмица на турнира в Монте Карло, след като в петък победи убедително Александър Бублик с 6:3, 6:0 и се класира за полуфиналите в Княжеството за втора поредна година.

Испанецът преживя разочарование през март, когато отпадна още в третия кръг в Маями след загуба от Себастиан Корда, но при завръщането си на клей в Монако демонстрира отлична форма. След успехи над аржентинците Себастиан Баес и Томас Мартин Ечевери, Алкарас се справи и с осмия поставен Бублик, срещу когото играеше за първи път.

В оспорвания първи сет, наблюдаван от бившия футболист Паоло Ди Канио, Алкарас намери начин да се противопостави на нестандартния стил на съперника си и надделя в няколко тактически разигравания. След това световният №1 доминира напълно във втората част и стигна до своята победа №300 в професионалния тур.

„Започнах мача много добре. Имах възможности да поведа с два пробива, но не ги реализирах и за кратко загубих ритъм. Наложи се да тичам доста и да се защитавам, но след няколко гейма придобих увереност. Играх агресивно и стабилно срещу съперник, при когото никога не знаеш какво ще последва. Радвам се, че продължавам напред и че съм отново на полуфинал тук“, коментира Алкарас.

Испанецът е само на две победи от това да защити титлата си в Монте Карло, след като миналата година триумфира за първи път в турнира от сериите Мастърс 1000, побеждавайки на финала Лоренцо Музети.

Алкарас се намира в серия от 16 поредни победи на клей, започнала още през миналия сезон с триумфите му в Рим и на "Ролан Гарос", където спаси три мачбола срещу Яник Синер. 22-годишният тенисист ще се изправи срещу Алекс де Минор или представителя на домакините Валентин Вашеро в битка за място на финала.

Поставеният под №1 се стреми към третата си титла за 2026 година, след като вече спечели Australian Open, с което оформи Кариерен Голям шлем, както и турнира от категория ATP 500 в Доха.

Синер срещу Зверев на полуфиналите в Монте Карло
#тенис турнир в Монте Карло 2026 #Карлос Алкарас #Александър Бублик

