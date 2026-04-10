История в Монте Карло: Алкарас достигна нещо специално

Станко Димов
Чете се за: 01:22 мин.
Испанецът не спира да впечатлява на едва 22 години.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Карлос Алкарас бързо се нареди до някои от най-великите имена в историята на тениса, въпреки че е едва на 22 години.

В петък следобед на турнира в Монте Карло испанецът победи без проблеми Александър Бублик с 6:3, 6:0 и се класира за полуфиналите на надпреварата от сериите Мастърс 1000. С този успех той достигна и до своята победа №300 на ниво АТР тур.

Алкарас се нуждаеше от само 367 мача, за да стигне до този показател, което го поставя на трето място по бързина в Оупън ерата (според броя изиграни срещи). Единствено Род Лейвър (355 мача) и Джими Конърс (363 мача) са достигали по-бързо до 300 победи, докато Алкарас дели третата позиция с друг бивш №1 в света – Джон Макенроу.

Най-малко мачове до 300 победи в Оупън ерата (мъже, сингъл):

(тенисист, победи загуби)
Род Лейвър – 300-55
Джими Конърс – 300-63
Джон Макенроу и Карлос Алкарас – 300-67
Иван Лендъл и Рафаел Надал – 300-73
Борис Бекер – 300-74

