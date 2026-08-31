Валентин Илиев: Манталитетът в ЦСКА винаги е бил да се борим за още и още

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев говори след победата над Черно море с 3:1 на Националния стадион.

Тя бе пета поред за "армейците" в Първа лига.

"Моите впечатления са най-вече на база на поведението, което показвахме. До 2:0 играхме по най-добрия начин, след това не знам защо се промени поведението на отбора. Може би имаше леко подценяване. За играта е старши треньорът, аз затова коментирам поведението. Историята в ЦСКА ми е показала, че поведението винаги трябва да е на най-високо ниво и най-вече да има шампионски манталитет. Играта предпочитам да я коментира треньорът", започна Илиев.

Той коментира и жребия в Лигата на конференциите.

"Ще се изправим срещу добри отбори, но винаги съм казвал, че няма по-добро нещо от това, трябва да излезем и да покажем нашия стил, да не се притесняваме. Наясно сме с класата на всички, но и те са хора като нас. Не зависи от мен, дали ЦСКА ще се завърне в дома си за първия си мач в турнира. Със сигурност бих се радвал, аз съм нетърпелив, защото това е нашият дом", отвърна бившият защитник на "червените".

Скандиранията "Оставка" от трибуните, бившият футболист на "червените" отдаде на манталитета на клуба.

"Това е, защото манталитетът в ЦСКА винаги е бил да се борим за още и за още. Трябва да трупаме още победи, да сме гладни и жадни за още успехи, да не се задоволяваме с поредната победа, а тя да ни мотивира", завърши Илиев.