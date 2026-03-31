Валери Божинов: Тръгва си част от поколение, което ни учеше да мечтаем

Бившият нападател на националния отбор на България Валери Божинов изрази съболезнования по повод смъртта на Борислав Михайлов.

Божинов, който игра заедно със сина на Борислав Михайлов - Николай в Левски, каза, че Михайлов е бил един от хората, които са го накарали да мечтае, когато е поемал по футболния си път.

"Днес си отиде човек, който беше част от нашите спомени, нашите победи и нашата вяра. Боли, защото с Боби Михайлов си тръгва не само легенда, а част от едно поколение, което ни учеше да мечтаем. Той беше повече от вратар беше характер, дух, лице на българския футбол. Остави след себе си тишина, която тежи, и история, която никой няма да изтрие. Поклон пред паметта му. Светъл път, Боби. Оставаш в сърцата ни. Моите съболезнования към семейството и близките. Ще ни липсваш, Ел Гранде Президенте! Завинаги в моето сърце и душа! Обичам те", написа Божинов в профила си в социалната мрежа "Инстаграм".

