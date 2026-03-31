Валери Божинов: Тръгва си част от поколение, което ни учеше да мечтаем

Спорт
Бившият нападател на националния отбор на България определи Михайлов като легенда.

Валери Божинов и Николай Михайлов
Снимка: БГНЕС
Бившият нападател на националния отбор на България Валери Божинов изрази съболезнования по повод смъртта на Борислав Михайлов.

Божинов, който игра заедно със сина на Борислав Михайлов - Николай в Левски, каза, че Михайлов е бил един от хората, които са го накарали да мечтае, когато е поемал по футболния си път.

"Днес си отиде човек, който беше част от нашите спомени, нашите победи и нашата вяра. Боли, защото с Боби Михайлов си тръгва не само легенда, а част от едно поколение, което ни учеше да мечтаем. Той беше повече от вратар беше характер, дух, лице на българския футбол. Остави след себе си тишина, която тежи, и история, която никой няма да изтрие. Поклон пред паметта му. Светъл път, Боби. Оставаш в сърцата ни. Моите съболезнования към семейството и близките. Ще ни липсваш, Ел Гранде Президенте! Завинаги в моето сърце и душа! Обичам те", написа Божинов в профила си в социалната мрежа "Инстаграм".


