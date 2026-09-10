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Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на турнир в Къмпулунг

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Победа за българската тенисистка в Румъния.

валерия гърневска рафаела симеонова защитиха титлата двойки държавното първенство
Снимка: БТА
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Шампионката от Държавното първенство по тенис на България Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Къмпулунг (Румъния) с награден фонд 15 хиляди евро.

17-годишната българка победи втората поставена представителка на домакините Андреа Присакариу след 6:3, 1:0 и отказване на румънката след 49 минути на корта. Гърневска спечели първия сет с три пробива срещу само един за опонентката си, докато във втората част поведе с 1:0 и тогава Присакариу се оттегли от срещата.

Следващата съперничка на българката ще бъде победителката от двубоя между румънките Джулия Попа, поставена под номер 6, и Симона Ожеску.

По-късно днес Валерия Гърневска ще продължи участието си в четвъртфиналите на двойки с Юлия Букулей (Румъния) срещу вторите поставени представителки на домакините Патриция Гойна и Симона Ожеску.

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#Валерия Гърневска

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