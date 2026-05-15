Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и почетният председател на Съюза на българските филателисти Симеон Сакскобургготски валидираха първите пощенски марки, посветени на български царици.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Това издание събира различни епохи от българската история и припомня личности, оставили ярка следа в държавността и културата.“

Изданието обединява образите на княгиня Мария, Йоанна Савойска, Ирина Лакапина и Маргарита Сакскобургготска.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Убеден съм, че това издание ще бъде оценено както от филателистите, така и от всички, които обичат българската история. То слага начало на една обичана филателна поредица.“

Той поздрави художника Тодор Ангелиев за красивия и въздействащ проект, посветен на силните жени до българските владетели.

Симеон Сакскобургготски благодари за издаването на марката и подари на министъра златна значка на СБФ.

На събитието присъстваха изпълнителният директор на „Български пощи“ ЕАД Здравко Анакиев, председателят на Съюза на българските филателисти Спас Панчев и др.