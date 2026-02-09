БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вълнуващият трилър между Фурлани и Саръбоюков - водеща новина в Световната атлетика

Евгени Николов
Всичко от автора
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
вълнуващият трилър фурлани саръбоюков водеща новина световната атлетика
Снимка: european-athletics
Феноменалното състезание, в което Божидар Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина, попадна сред основните акценти в сайта на Световната атлетика.

Българинът постигна 8.39 м, с които подобри рекорда на Ивайло Мраденов от 1994 г. /8.30 м/.

Въпреки отличното си постижение, Саръбоюков остана втори след италианеца Матиа Фурлани, който също скочи 8.39 м. - най-добър резултат в света за сезона, но Фурлани спечели благодарение на втория му по сила опит, който беше 8.38 м срещу 8.37 м за Божидар.

Напрегнатата и непредсказуема надпревара в сектора попадна във фокуса на официалния сайт на международната федерация по лека атлетика.

"Скокът на дължина при мъжете се превърна в завладяващ дуел между Фурлани, световен шампион на закрито и открито, и Саръбоюков, европейски шампион в зала. Фурлани първо пое контрола над състезанието във втория кръг с 8.38 м и затвърди позицията си с 8.33 м в третия опит. Саръбоюков отговори в четвъртия си скок с 8.37 м, приближавайки се на един сантиметър от лидера. След това и двамата атлети постигнаха идентични най-добри резултати от 8.39 м в петия кръг. Те регистрираха близки постижения и във финалния кръг, Фурлани скочи 8.23 м, а Саръбоюков 8.24 м, но никой не успя да се подобри резултата си, като Фурлани спечели с втори по сила опит.

Еднаквият им най-добър резултат ги поставя на 23-то място в световната класация на състезателите в зала за всички времена и на седмо място в европейската класация на състезателите на закрито за всички времена. Това е и едва седмият случай в историята, в който двама мъже са надминали 8.39 м в едно и също състезание под покрив", пише в сайта на Световната атлетика за невероятната битка между двамата.

Състезателят на Димитър Карамфилов постигна най-добрия резултат на българин в скока на дължина, като надмина рекорда на Ивайло Младенов и на открито /8.33 м от 1995 г./. Това беше и най-силния старт за наш атлет в дисциплината, като средният резултат от 6-те опита на Саръбоюков е 8.20 м. Той направи 5 опита над 8.10 м. и 3 над 8.20 м. само в един старт.

