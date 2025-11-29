БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вандали вилняха в пловдивски квартал (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Има нанесени щети върху три автомобила

Снимка: Росица Колева, БНТ
Слушай новината

Вандали вилняха тази нощ в пловдивския квартал "Христо Смирненски". Има нанесени щети върху три автомобила.

Неустановени към момента лица са обърнали 7 контейнера за смет до Математическата гимназия в Пловдив. Рано сутринта служителите на ОП "Чистота" са констатирали вандалския акт, заради който обслужването на контейнерите било невъзможно. Засегнатите коли са три, а собствениците им се установяват.

Върху тях са обърнати тежките метални съдове, а ламарините на някои от автомобилите са се деформирали от тежестта. На място пристигна и полицейски екип.

В района има множество камери, които могат да помогнат при издирването на вандалите.

#вандали #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
1
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Борисов: Какво би станало ако правителството падне сега?!
2
Борисов: Какво би станало ако правителството падне сега?!
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
3
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
4
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
5
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България
6
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Регионални

Пореден протест в столицата срещу реформата за паркирането в града
Пореден протест в столицата срещу реформата за паркирането в града
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ) Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
"Достатъчно отровители имаме в Русе": Протест срещу строежа на инсинератор "Достатъчно отровители имаме в Русе": Протест срещу строежа на инсинератор
Чете се за: 02:45 мин.
Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в Югозапада се успокоява Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в Югозапада се успокоява
Чете се за: 01:35 мин.
Пловдив беше домакин на форума "Южна България – рестарт и постижими цели" Пловдив беше домакин на форума "Южна България – рестарт и постижими цели"
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
"Русия следва своя "военен план" - да убива и разрушава": (Не)възможни ли са преговорите за мир? "Русия следва своя "военен план" - да убива и разрушава": (Не)възможни ли са преговорите за мир?
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Пеевски пак се закани: Атака в съда, ако КЕВР не спре поскъпването...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Борисов: Какво би станало ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Aвиокомпании по света прекъснаха част от полетите си заради...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ