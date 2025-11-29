Вандали вилняха в пловдивски квартал (СНИМКИ)

Вандали вилняха тази нощ в пловдивския квартал "Христо Смирненски". Има нанесени щети върху три автомобила.

Неустановени към момента лица са обърнали 7 контейнера за смет до Математическата гимназия в Пловдив. Рано сутринта служителите на ОП "Чистота" са констатирали вандалския акт, заради който обслужването на контейнерите било невъзможно. Засегнатите коли са три, а собствениците им се установяват.

Върху тях са обърнати тежките метални съдове, а ламарините на някои от автомобилите са се деформирали от тежестта. На място пристигна и полицейски екип.

В района има множество камери, които могат да помогнат при издирването на вандалите.