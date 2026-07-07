ВАС отмени процедурата на Министерския съвет за подбор на европейски прокурор

Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Министерския съвет, свързано с процедурата за подбор на европейски прокурор, съобщиха на сайта си от съда.

Административното дело беше образувано пред ВАС по жалби на трима одобрени кандидати, участвали в процедурата.

Върховните съдии приемат, че процесният акт на Министерски съвет е незаконосъобразен на две основания.

Едното е некореспондиращи помежду си фактически и правни основания за упражняване на компетентност. А второто е липса на кумулативно предвидени материалноправни предпоставки, относими към посоченото от органа правно основание по чл. 99, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Констатираният порок влече незаконосъобразност на оспореното решение в цялост, поради взаимната обусловеност на отделните му части, е записано още в решението.

Поради това върховните магистрати приемат, че допуснатото нарушение на материалния закон и несъответствието с целта му, обуславят отмяна на Решение № 267 от 09 април 2026 г. на Министерски съвет на Република България за отмяна на Решение № 50 от 21 януари 2026 г. на Министерски съвет.

Решението подлежи да обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд.