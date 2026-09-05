Васил Петров: Можеше да вземем и повече точки

Васил Петров не спести своите добри думи за представянето на Спартак Варна при третото равенство в Първа лига. „Соколите“ и ЦСКА не успяха да се победят след 1:1 на стадион „Спартак“. Наставникът на варненци поздрави играчите си, смятайки, че са могли да постигнат и по-добър резултат.

„Първо искам да поздравя момчетата за усилията, които вложиха. Много трудни мачове срещу много силни отбори. Едни от най-силните отбори в първенството. Хвърлиха много усилия. Мога да съм радостен само от това, от точките. Да, трудна беше програмата. Не знам дали е програма максимум, с последните няколко положения, които имахме срещу ЦСКА, можеше да вземем и повече точки, но както можеше да вземем, така можеше и да загубим, защото също и миналия мач, и сега допускахме положения“, бяха първите негови думи.

„Имахме своите грешки, но отново казвам поздравявам ги. Доволен съм от това, че и двата мача не ги загубихме (бел.авт. с Лудогорец и ЦСКА). И двата мача бяха доста различни. Имахме съвсем друг план днес през първото полувреме, но ЦСКА има много силни футболисти, качествени футболисти, които ни надиграха на много моменти и се наложи на полувремето да сменим изцяло тактиката. Може би сте видели, че слязохме много по-ниско, в по-нисък блок, но очаквахме нашите моменти. Казах и на тях, че ще имаме своите моменти, тъй като те ще търсят гола. Да, казах им, че ние ще вкараме. Това не го познах, но и в двата мача имаше много трудни ситуации за решаване и мисля, че те се справиха добре“, добави той.

Треньорът говори и за атмосферата в отбора.

"Първо, трябва да бъдем всички много по-позитивни на стадиона. Публиката, нашите фенове… първо да дадат шанс да подкрепят момчетата. Ние всички се нуждаем от тази подкрепа. Те са много важен фактор за нас. И след това идва моментът, в който ние като треньори трябва да ги стимулираме, да им помогнем. И разбира се, че всяка една адаптация е трудна. Ние трябва да дадем тази адаптация, тази увереност, тази подкрепа към тях. Ние, след като сме ги взели, значи те имат своите качества. Преди малко каза, че не съм правил селекция. Аз казах и много преди това още когато започнахме да взимаме футболисти, че правим хубав отбор. За мен това общо взето като оправдание служи. Това, че не съм правил селекцията. Има много хора замесени, дори и аз в нея и аз съм гледал футболисти и дори за някои съм дал положителен отговор и смятам, че имаме хубав, качествен отбор."

"Трябва да надграждаме в атака, във владеенето на топката. Искаме да изглеждаме по различен начин, но тя приказката я казва, че играеш дотолкова, доколкото ти позволява съперникът. Особено когато играеш срещу такива отбори, е доста трудно. Доста трудно е да се адаптираш, да задържиш повече, да поемеш повече отговорност в атака. Мислиш и за това да не я изгубиш, и върху това трябва да работим много в фаза атака", каза още специалистът.

"Има домакински фактор, разбира се, но аз за стари мачове, в които аз не съм ги водил, не мога да коментирам. След като са такива резултати, значи сме се справили по-добре, това е ясно, но имаме наистина много неща да надграждаме във фаза атака. Момчетата много се стараят и вярвам, че ще дойде моментът, в който ще изглеждаме по-добре в атака“, завърши Васил Петров.