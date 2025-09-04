Васил Терзиев се срещна с президента на испанската футболна федерация Рафаел Лусан

Кметът на София Васил Терзиев се е срещнал с президента на Испанската футболна федерация Рафаел Лусан. Това съобщи в официалния си сайт централата на европейските шампиони.

На срещата са били обсъдени различни въпроси от взаимен интерес и са били проучени бъдещи съвместни инициативи.

Лусан е подарил на кмета на София персонализирана фланелка на испанския национален отбор броени часове преди мача между България и Испания от световните квалификации.

Терзиев от своя страна е връчил медал на президента на испанската футболна федерация с герба на София, заедно със специализирана книга за българската столица.

В София Рафаел Лусан се срещна още с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов в сряда, както и с Мигел Алонсо Берио, посланик на Испания у нас.

Тази вечер президентът на испанската футболна федерация ще посети Националния стадион "Васил Левски" за първото в историята гостуване на испанския национален отбор в България. Двубоят е с начален час 21:45 и ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3.