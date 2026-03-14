Гьоко Хаджиевски: Много съм разочарован

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски говори пред медии след срещата от 26-ия кръг на Първа лига между варненския тим и ЦСКА 1948, завършила 2:1 за гостите с гол в последната минута на двубоя.

„Много съм разочарован. Най-малко можехме да спечелим точка, можеше и да победим в мача. Мисля, че затворихме ЦСКА в тяхната игра. Знаете, че последните два мача поледиха Локомотив Пловдив с 5:0 и Славия с 2:0“, започна анализа си Гьоко Хаджиевски.

„Където има игра, където има комбинации, направихме всичко и ги затворихме. Добре държахме и контролирахме играта. Стана като на всичките мачове. Не може да получиш гол на пет метра от головата линия, както във всички мачове. Не за първи път това. В 80 процента от срещите така ни вкарват гол. Не знам какво да променя. Говоря всеки ден, на всеки разбор, на всяка тренировка… Какво повече да направя? Да отида и аз да застана там на патерица. Друго е ако беше удар, някой великолепен удар, който никой не може да спаси. Да беше комбинация… Последна минутка от продължението на мача и не можем да избием топката“, каза още специалистът.