Българската и испанската делегация се срещнаха на официална вечеря

По-късно днес част от испанската делегация ще посети “Националната футболна база” и Зала на славата “Христо Стоичков”.

Георги Иванов, Рафаел Лусан
Снимка: Facebook / Български футболен съюз
В навечерието на световната квалификация между отборите на България и Испания на стадион “Васил Левски” делегациите на двете страни се срещнаха на официална вечеря.

В началото на събитието президентите на Българския футболен съюз и на Кралската футболна федерация на Испания – Георги Иванов и Рафаел Лусан – си размениха подаръци, сред които бяха съответно фланелки на “лъвовете” и “Ла Роха”.

Освен от Георги Иванов, българската делегация бе представена от легендата Христо Стоичков, от членовете на Изпълкома Атанас Фурнаджиев, Атанас Караиванов, Пламен Манолов, Теодор Тодоров, Михаил Статев, както и от зам.-изпълнителния директор на БФС Добрин Гьонов.

По-късно днес част от испанската делегация ще посети “Националната футболна база” и Зала на славата “Христо Стоичков”.

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3!

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Испанската футболна федерация (РФЕФ) #Национален отбор на Испания по футбол #Български футболен съюз (БФС) #Български национален отбор по футбол за мъже #Георги Иванов

