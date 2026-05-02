Васил Терзиев: Започнахме промяна в Call Sofia, която преосмисля процесите, а не просто ги ускорява

Започнахме по-дълбока промяна в Call Sofia, която преосмисля процесите, а не просто ги ускорява, написа в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Официалното приложение Call Sofia на Контактния център на Столична Община позволява потребителите лесно и бързо да подават сигнали чрез изпращане на снимки, кратко описание и местоположение за неспешни проблеми на територията на столицата. Подадените сигнали, след преглед, директно се препращат на отговорните структури за бързо разрешаване на посочените проблеми.

„Миналата седмица подадох сигнал в Call Sofia. Беше за дупка в пътната настилка, от онези, които не изглеждат спешни, докато не минеш през тях няколко пъти. Сигналът беше приет, а след няколко дни получих отговор, че е „възложено извършването на ремонт на компрометирания участък“. Формално всичко беше наред – системата работи, има движение по сигнала. И въпреки това остана едно усещане за недовършен разговор. Защото всъщност на мен не ми стана ясно какво следва. Кога ще се случи този ремонт? Кой ще го направи? Как мога да разбера дали изобщо е осъществен? Това е моментът, в който много хора се отказват да следят какво се случва нататък", посочва в публикацията столичният кмет.

Васил Терзиев отбелязва още, че в последната година са направени немалко подобрения. „Отчитаме 33% подобрение в ефективността на обработването на сигнали при 19% повече натоварване„, пише той. Според него това само по себе си не е достатъчно, ако усещането на хората е, че процесът остава неясен и резултатът - несигурен.

„Затова освен подобренията, започнахме и по-дълбока промяна в Call Sofia - такава, която преосмисля процесите, а не просто ги ускорява, за да бъдат те по-ясни, по-проследими и по-ефективни. Когато подадете сигнал, да можете да видите не само че е приет, а какво реално се случва с него – през кои звена минава, кой носи отговорност, какво е направено до момента и какво предстои. Целта е, когато един сигнал бъде отбелязан като „приключен“, това да означава, че проблемът наистина е решен. И между двете да няма разминаване", уточнява Терзиев.

Той допълва, че това е една от онези промени, които не се виждат веднага на улицата, но променят начина, по който работи системата. Пуснахме анкета, която е отворена до 2 май, и ще ни помогне да насочим следващите стъпки в тази посока, пише още столичният кмет.

ТОП 24

Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
1
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан след намеса на полицията
2
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан след намеса...
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
3
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян (ОБЗОР)
4
Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян (ОБЗОР)
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
5
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян -...
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
6
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Регионални

Поклонение в местността "Оборище" за 150-годишнината от Априлското въстание
Поклонение в местността "Оборище" за 150-годишнината от Априлското въстание
Извършват оглед на свлачището, което затвори участък от пътя между Смолян и Пампорово Извършват оглед на свлачището, което затвори участък от пътя между Смолян и Пампорово
Чете се за: 04:22 мин.
Трима души са пострадали след катастрофа край Разлог Трима души са пострадали след катастрофа край Разлог
Чете се за: 00:27 мин.
МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади
Чете се за: 01:40 мин.
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан след намеса на полицията Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан след намеса на полицията
9447
Чете се за: 01:15 мин.
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Извършват оглед на свлачището, което затвори участък от пътя между Смолян и Пампорово
Извършват оглед на свлачището, което затвори участък от пътя между...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към олигархичния модел "Борисов – Пеевски" Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към олигархичния модел "Борисов – Пеевски"
Чете се за: 08:40 мин.
У нас
Димитър Илиев: Домакинството на Джиро д'Италия е от мащаба на Формула 1 Димитър Илиев: Домакинството на Джиро д'Италия е от мащаба на Формула 1
Чете се за: 07:40 мин.
Още
Тръмп към Конгреса: Военните действия в Иран са "прекратени" Тръмп към Конгреса: Военните действия в Иран са "прекратени"
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Поклонение в местността "Оборище" за 150-годишнината от...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът започва консултациите с парламентарно представените...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нови правила за наградите "Оскар" – без актьори и...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Внимание! Опасност от слани в събота
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
