Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител

Вниманието е най-големият пожарогасител, установени са над 330 палежи. Това съобщи на брифинг вътрешният министър Даниел Митов.

"Констатираме, че тази седмица за пореден път имаме над 1000 пожара, които са погасявани бързо и ефективно от ГДПБЗН. Два са по-проблемни - край Сунгурларе и в Пирин, където продължава да тлее. Там работи и техника, и хора на място. Както и в Сунгурларе, там са фокусирани най-много усилия, там работят и трите шведски самолета. Работят хеликоптери, включително един американски от базата в Ново село. Причините могат да бъдат категоризирани по различен начин, но над 330 са палежите установени. Част от тях умишлени, други по невнимание. Горе-долу наполовина можем да ги разделим. Част от лицата, предизвикали умишлени палежи, са установени. При палежите поради небрежност - трябва да призовем хората да бъдат много внимателни, дали ще е изхвърлен фас, подготвяне на зимнина, използване на ъглошлайф, обгаряне на кабели и т.н. Освен ресурс, усилия, опасност за хора, населени места и гори. Вниманието е най-добрият пожарогасител. В топлото време и горещини не бива да палим огън по какъвто и да е повод."

Митов коментира и акцията у нас, която се осъществява по искане на прокуратурата на Украйна - извършват се претърсвания на търговци на оръжие, заради съмнения за нарушаване на международните санкции и продажба на арсенал на Русия.

"Оказваме съдействие на следствените органи по международна линия."

Вътрешният министър коментира и намерения военен дрон на плажа в Созопол.

"Не сме сигурни дали е украински, може да е руски. Военните са го обезопасили."

Митов коментира, че България може да разполага с 12 хеликоптера, готови за гасене на пожари, ако се ремонтират налични "Кугъри" и се проведе обучение на пилотите.