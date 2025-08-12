Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител

Вниманието е най-големият пожарогасител, установени са над 330 палежи. Това съобщи на брифинг вътрешният министър Даниел Митов.
"Констатираме, че тази седмица за пореден път имаме над 1000 пожара, които са погасявани бързо и ефективно от ГДПБЗН. Два са по-проблемни - край Сунгурларе и в Пирин, където продължава да тлее. Там работи и техника, и хора на място. Както и в Сунгурларе, там са фокусирани най-много усилия, там работят и трите шведски самолета. Работят хеликоптери, включително един американски от базата в Ново село. Причините могат да бъдат категоризирани по различен начин, но над 330 са палежите установени. Част от тях умишлени, други по невнимание. Горе-долу наполовина можем да ги разделим. Част от лицата, предизвикали умишлени палежи, са установени. При палежите поради небрежност - трябва да призовем хората да бъдат много внимателни, дали ще е изхвърлен фас, подготвяне на зимнина, използване на ъглошлайф, обгаряне на кабели и т.н. Освен ресурс, усилия, опасност за хора, населени места и гори. Вниманието е най-добрият пожарогасител. В топлото време и горещини не бива да палим огън по какъвто и да е повод."
Митов коментира и акцията у нас, която се осъществява по искане на прокуратурата на Украйна - извършват се претърсвания на търговци на оръжие, заради съмнения за нарушаване на международните санкции и продажба на арсенал на Русия.
"Оказваме съдействие на следствените органи по международна линия."
Вътрешният министър коментира и намерения военен дрон на плажа в Созопол.
"Не сме сигурни дали е украински, може да е руски. Военните са го обезопасили."
Митов коментира, че България може да разполага с 12 хеликоптера, готови за гасене на пожари, ако се ремонтират налични "Кугъри" и се проведе обучение на пилотите.
"Обсъждаме най-ефективния и рационален начин да се обезпечи възможност за по-голям ресурс за погасяване по въздух. Военното министерство има достатъчно "Кугъри", ако бъдат ремонтирани всички, те са снабдени с т.нар. "бамбита" и могат да участват в гасенето. Те в момента участват, но според мен трябва най-бързо да бъдат ремонтирани тези "Кугъри", които са за ремонт, така че да можем да разчитаме на тях и да бъдат обучени още екипажи. В МВР има пилоти за това. Така че планираме такова обучение заедно с МО. По линия на европейската гражданска защита има техника, която ни помага. За съжаление летата стават все по-сухи и тези феномени се разпространяват на много места. Ще внесем предложение за най-рационалния начин за използване на вече съществуващите ни възможности и инфраструктура за гасене на пожари. Можем да имаме 12 хеликоптера, които да могат да гасят, оттам насетне можем да мислим за закупуване на нова летателна техника."