БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 03:52 мин.
Чете се за: 06:15 мин.
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Въвеждат нова дисциплина на Софийския маратон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

И през 2026 г. състезанието е отличено с престижния World Athletics Road Race Label.

Маратон София
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Нова дисциплина става част от програмата на Wizz Air Sofia Marathon, който през 2026 г. ще се проведе на 10 и 11 октомври за 43-ти път. Организаторите от Асоциация “Спорт в свободното време” обявиха въвеждането на щафета 2 × 21 км – формат, който позволява на участниците да разделят маратонската дистанция и да преминат трасето като отбор.

Новата дисциплина идва в отговор на засиления интерес към по-гъвкави и споделени форми на участие. Щафетното бягане съчетава предизвикателството на класическия маратон с емоцията от съвместното преживяване, като дава шанс на повече бегачи да се включат в най-голямото спортно събитие в страната. Стартът на щафетата е насрочен за 11 октомври 2026 г. и ще бъде даден едновременно с класическия маратон (42.195 км) и полумаратона – 21 km Address Run. Отборите ще бъдат съставени от двама участници, които ще пробягат по 21 км, като са допустими мъжки, дамски и смесени двойки.

Квотата за новата дисциплина е ограничена до 300 отбора, а регистрацията ще бъде отворена до нейното изчерпване. Желаещите могат да се възползват от ранна регистрация на по-ниски цени до 30 април 2026 г. С добавянето на щафетата организаторите продължават да надграждат формата на събитието, правейки участието още по-достъпно, споделено и мотивиращо.

Паралелно с разширяването на програмата Софийският маратон отново получи престижния World Athletics Road Race Label – признание за високото качество на организацията и нарастващото международно значение на събитието. Отличието, присъждано от международната организация World Athletics, утвърждава маратона в столицата като част от календара на водещите шосейни състезания в света.

„Това отличие е резултат от последователната работа на целия екип и партньори на събитието. За нас то е и отговорност – да надграждаме всяка година и да предлагаме преживяване на високо международно ниво както за елитните състезатели, така и за всички любители на бягането“, коментира Анатоли Илиев, главен организатор от Асоциация „Спорт в свободното време“.

„Софийският маратон има амбицията да се превърне в един от най-атрактивните маратони на Балканите, но и глобално в Европа. Този лейбъл е признание за работата на маратона и допринася за утвърждаването на качеството му. За масовия участник това е гаранция за професионална организация – от прецизно измереното трасе до високото ниво на безопасност и медицинска грижа по маршрута“, посочва Милица Мирчева, спортен директор на събитието.

Тази година маратонът ще се проведе на 10 и 11 октомври 2026 г. В първия ден са предвидени късите дистанции – 10 км Garmin Run и 5 км FIB Mass Run, а на 11 октомври ще стартират дългите дисциплини – класическият маратон, полумаратонът и новата щафета 2 × 21 км.

С всяко следващо издание събитието привлича все по-силен международен интерес и затвърждава позицията си като водещ спортен форум в региона.

#Софийски маратон 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ