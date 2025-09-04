Въвеждат по-строги санкции за фирмите в новите договори за чистота, съобщи Васил Терзиев

В новите договори за чистота, които се очаква да бъдат подписани до края на годината, ще бъдат въведени много по-строги санкции за фирмите, които не изпълняват качествено задълженията си, това написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук. Чистотата е основен приоритет за Столичната община, посочва той и допълва, че няма да се толерира лошо свършена работа.

Компаниите ще бъдат глобявани с рекордно високи суми, ако не почистят качествено, не спазват графиците за миене, допуснат запрашаване на въздуха, не използват нужната техника или не поддържат машините си. Санкции ще има и при непочистване на важни елементи от градската среда – като дъждоприемни шахти и рекламни материали.

В новите договори се поставят изисквания за налягането на дюзите при миене, за въвеждане на нова техника – включително вакуумни прахосмукачки за събиране на листа, специализирани машини за почистване на пътни знаци и за мантинели – както и за използване на различни четки за по-ефективно почистване.

"Когато заложим ясни правила и ги спазваме, София ще изглежда така, както всички я искаме – подредена, чиста и грижовна към хората", посочва Терзиев и добавя, че промяната е закъсняла, но необходима.