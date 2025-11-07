Въздушен трафик в САЩ; Отменени са повече от 790 полета заради блокадата на правителството

Федерален съдия даде срок до днес на администрацията на президента Тръмп да намери средства за пълно финансиране на програмата за допълнителна помощ за храна. Администрацията незабавно обжалва решението.

Заради спирането на работата на правителството от тази сутрин влизат в сила ограничения и за въздушния трафик в САЩ. Повече от 790 планирани за днес полета няма да бъдат изпълнени.

Федералната авиационна администрация разпореди на 40 американски летища да съкратят с 4% полетите си до понеделник и с 10% от 14 ноември. Сред засегнатите летища са тези във Вашингтон, Ню Йорк, Лос Анджелис и Чикаго.