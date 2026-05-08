Важен дуел между ЦСКА 1948 и ЦСКА приковава вниманието

Мачът от плейофите в Първа лига се явява сред ключовите за второто място.

Важен дуел между ЦСКА 1948 и ЦСКА приковава вниманието
ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се срещнат в един от най-вълнуващите мачове в плейофите на Първа лига. Срещата от 33-ия кръг се очаква с огромен интерес, тъй като може да се окаже ключова за второто място и борбата за Европа. Двубоят на стадион „Витоша“ в Бистрица ще стартира от 20:00 часа.

Двата отбора вече играха три пъти през този сезон, като в редовния си размениха по една победа, а съставът на Христо Янев триумфира и на четвъртфиналите в турнира за Купата на България. Към момента футболистите на Александър Александров водят с 62 точки, намирайки се на второто място, докато тимът от Борисовата градина заема третата позиция с 59.

По-рано през деня Локомотив Пловдив и Арда ще припомнят за наскоро провелите се полуфинали между отборите, но с двубой от Първа лига. Битката на „Лаута“ е от 17:30 часа, а същата среща преди около седмица завърши без победител – 1:1. „Смърфовете“ обаче показаха на какво са способни в първия 1/2-финал с крайното 4:0 като гост.

Освен това Локомотив Пловдив ще бъде задължен да пази петото си място в крайното класиране, защото ще остане без потенциален излаз към Европа, ако загуби финала за Купата от ЦСКА.

