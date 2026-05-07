БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 05:37 мин.
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Реал Мадрид започна дисциплинарно производство след сблъсъка между Валверде и Чуамени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Клубът обяви, че ще вземе решение след вътрешно разследване на инцидента по време на тренировка

Реал Мадрид започна дисциплинарно производство след сблъсъка между Валверде и Чуамени
Снимка: AP Photo

Реал Мадрид излезе с официална позиция след инцидента между Федерико Валверде и Орелиен Чуамени по време на тренировъчно занимание на първия отбор.

Двамата полузащитници са влезли в конфликт, който ескалирал до физически сблъсък. След случилото се Валверде е бил откаран в болница, където му е оказана медицинска помощ и са му поставени шевове.

От ръководството на мадридския клуб потвърдиха, че вече е стартирано дисциплинарно производство срещу двамата футболисти.

"След събитията, които се случиха тази сутрин по време на тренировката на първия отбор, клубът реши да започне дисциплинарно производство срещу играчите Федерико Валверде и Орелиен Чуамени. Решенията ще бъдат обявени своевременно след приключване на вътрешните процедури“, се посочва в официалното изявление.

Случаят предизвика сериозен отзвук в Испания, а развитието му се следи внимателно, включително заради предстоящото дерби срещу Барселона, което може да бъде повлияно от евентуални санкции.

Свързани статии:

Федерико Валверде пропуска Ел Класико на "Камп Ноу“ след инцидента с Чуамени
Федерико Валверде пропуска Ел Класико на "Камп Ноу“ след инцидента с Чуамени
Халфът на Реал Мадрид е с травма на главата и ще отсъства от...
Чете се за: 01:00 мин.
Пореден скандал разтърси Реал Мадрид: Валверде и Чуамени се сбиха, уругваецът стигна до болница
Пореден скандал разтърси Реал Мадрид: Валверде и Чуамени се сбиха, уругваецът стигна до болница
Кризисна среща в съблекалнята и възможни санкции след нов ескалирал...
Чете се за: 02:10 мин.
#Федерико Валверде #ФК Реал Мадрид #Орелиен Чуамени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета „Радев“
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
2
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
4
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета...
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването
5
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията в кабинета "Радев"
6
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета „Радев“
2
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
4
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
5
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
6
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...

Още от: Европейски футбол

Леон Горецка е все по-близо до трансфер в Милан
Леон Горецка е все по-близо до трансфер в Милан
Федерико Валверде пропуска Ел Класико на "Камп Ноу“ след инцидента с Чуамени Федерико Валверде пропуска Ел Класико на "Камп Ноу“ след инцидента с Чуамени
Чете се за: 01:00 мин.
Майкъл Карик: Искаме да завършим сезона силно, останалото ще се нареди Майкъл Карик: Искаме да завършим сезона силно, останалото ще се нареди
Чете се за: 01:47 мин.
Тежък удар за Реал Мадрид оставя Ферлан Менди извън терените за около година Тежък удар за Реал Мадрид оставя Ферлан Менди извън терените за около година
Чете се за: 01:12 мин.
Фабиан Хюрцелер обвърза бъдещето си с Брайтън до 2029 година Фабиан Хюрцелер обвърза бъдещето си с Брайтън до 2029 година
Чете се за: 02:27 мин.
Пореден скандал разтърси Реал Мадрид: Валверде и Чуамени се сбиха, уругваецът стигна до болница Пореден скандал разтърси Реал Мадрид: Валверде и Чуамени се сбиха, уругваецът стигна до болница
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на проектокабинета на Румен Радев
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство? Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
Шофьор блъсна двама пешеходци в София Шофьор блъсна двама пешеходци в София
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Първи работен ден на депутатите: Спорове за правилника на Народното...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Преговорите САЩ – Иран: Обмислят ли двете страни ново...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Часове преди „Джиро д’Италия“: Стартът на...
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ