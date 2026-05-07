Реал Мадрид започна дисциплинарно производство след сблъсъка между Валверде и Чуамени

Реал Мадрид излезе с официална позиция след инцидента между Федерико Валверде и Орелиен Чуамени по време на тренировъчно занимание на първия отбор.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Двамата полузащитници са влезли в конфликт, който ескалирал до физически сблъсък. След случилото се Валверде е бил откаран в болница, където му е оказана медицинска помощ и са му поставени шевове.

От ръководството на мадридския клуб потвърдиха, че вече е стартирано дисциплинарно производство срещу двамата футболисти.

"След събитията, които се случиха тази сутрин по време на тренировката на първия отбор, клубът реши да започне дисциплинарно производство срещу играчите Федерико Валверде и Орелиен Чуамени. Решенията ще бъдат обявени своевременно след приключване на вътрешните процедури“, се посочва в официалното изявление.

Случаят предизвика сериозен отзвук в Испания, а развитието му се следи внимателно, включително заради предстоящото дерби срещу Барселона, което може да бъде повлияно от евентуални санкции.