Федерико Валверде пропуска Ел Класико на "Камп Ноу“ след инцидента с Чуамени

Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде няма да вземе участие в предстоящото Ел Класико срещу Барселона от 35-ия кръг на Ла Лига.

Уругвайският национал е получил травма на главата по време на сблъсък със съотборника си Орелиен Чуамени в рамките на тренировъчно занимание. След инцидента Валверде е бил откаран в болница, където му е оказана медицинска помощ и са му поставени шевове.

По информация от испански медии, лекарският щаб е препоръчал на футболиста да не тренира и да не играе поне седмица, което автоматично го изважда от състава за дербито на "Камп Ноу“.

Случаят предизвика сериозен отзвук в клуба, като се очаква ръководството да стартира дисциплинарна процедура срещу двамата играчи. Възможни са санкции съгласно вътрешния правилник на "белия балет“.

Двубоят между Реал Мадрид и Барселона е на 10 май от 22:00 часа.