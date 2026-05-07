БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 05:37 мин.
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доналд Тръмп за цените на Мондиал 2026: Не бих дал 1000 долара за билет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Президентът на САЩ предупреди, че високите цени могат да отдалечат феновете, въпреки рекордния интерес към турнира

Доналд Тръмп за цените на Мондиал 2026: Не бих дал 1000 долара за билет
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не би платил 1000 долара за билет за мача между САЩ и Парагвай на предстоящото световно първенство по футбол.

"Със сигурност бих искал да бъда там, но честно казано, не бих платил толкова пари“, коментира той в интервю за New York Post.

Въпреки критиката към цените, Тръмп подчерта огромния интерес към турнира, като отбеляза, че вече са продадени около 5 милиона билета – рекордно постижение за надпреварата. В същото време той изрази притеснение, че част от феновете може да останат извън стадионите.

"Ако хората, които обичат футбола, не могат да си позволят да отидат, това ще бъде разочароващо“, добави той.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обясни, че високите цени са свързани със спецификите на пазара в САЩ и възможността за препродажба на билети.

В началото на април световната футболна централа увеличи цените за 40 мача от турнира, като най-скъпите пропуски за финала достигнаха до 11 000 долара, а според американски медии средната цена може да надхвърли 13 000 долара.

Световното първенство през 2026 година ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико между 11 юни и 19 юли и ще бъде първото с участието на 48 отбора.

#Доналд Тръмп президент #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета „Радев“
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
2
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
4
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета...
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването
5
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията в кабинета "Радев"
6
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета „Радев“
2
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
4
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
5
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
6
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...

Още от: Национални отбори

Шакира се завръща с нов химн за Мондиал 2026 (ВИДЕО)
Шакира се завръща с нов химн за Мондиал 2026 (ВИДЕО)
Нидерландия ще завърши подготовката си за Мондиал 2026 с контрола срещу Узбекистан Нидерландия ще завърши подготовката си за Мондиал 2026 с контрола срещу Узбекистан
Чете се за: 01:00 мин.
Филип Кръстев е скъсал ахилесово сухожилие и ще бъде извън терена за дълъг период от време Филип Кръстев е скъсал ахилесово сухожилие и ще бъде извън терена за дълъг период от време
Чете се за: 02:07 мин.
Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 2 Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 2
Чете се за: 01:32 мин.
Дестинация Кабо Верде Дестинация Кабо Верде
Чете се за: 10:30 мин.
Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 1 Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 1
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на проектокабинета на Румен Радев
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство? Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
Шофьор блъсна двама пешеходци в София Шофьор блъсна двама пешеходци в София
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Първи работен ден на депутатите: Спорове за правилника на Народното...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Преговорите САЩ – Иран: Обмислят ли двете страни ново...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Часове преди „Джиро д’Италия“: Стартът на...
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ