Доналд Тръмп за цените на Мондиал 2026: Не бих дал 1000 долара за билет

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не би платил 1000 долара за билет за мача между САЩ и Парагвай на предстоящото световно първенство по футбол.

"Със сигурност бих искал да бъда там, но честно казано, не бих платил толкова пари“, коментира той в интервю за New York Post.

Въпреки критиката към цените, Тръмп подчерта огромния интерес към турнира, като отбеляза, че вече са продадени около 5 милиона билета – рекордно постижение за надпреварата. В същото време той изрази притеснение, че част от феновете може да останат извън стадионите.

"Ако хората, които обичат футбола, не могат да си позволят да отидат, това ще бъде разочароващо“, добави той.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обясни, че високите цени са свързани със спецификите на пазара в САЩ и възможността за препродажба на билети.

В началото на април световната футболна централа увеличи цените за 40 мача от турнира, като най-скъпите пропуски за финала достигнаха до 11 000 долара, а според американски медии средната цена може да надхвърли 13 000 долара.

Световното първенство през 2026 година ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико между 11 юни и 19 юли и ще бъде първото с участието на 48 отбора.