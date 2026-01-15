БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Въженият мост над река Арда се нуждае от основен ремонт

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Въженият мост над река Арда се нуждае от основен ремонт
Възстановяването на въжения пешеходен мост над река Арда, който свързва центъра на Кърджали с най-големия квартал "Възрожденци", и който бе сериозно повреден от ураганен вятър преди седмица, ще се забави, съобщи кметът Ерол Мюмюн. Той подчерта, че нанесените пораженията изискват не просто ремонт, а основен такъв на съоръжението, което към момента е оградено, за да не се използва.

"Искам да бъда искрен и прям с хората, какъвто винаги съм бил. Няма да стане бързо и няма да стане лесно", каза Ерол Мюмюн. По думите му необходимият основен ремонт изисква сериозна инвестиция, която Общината няма възможностите и капацитета сама да осигури.

Ориентировъчната сума за възстановяване на моста ще бъде ясна след изготвянето на количествено-стойностна сметка по възложеното цялостно проектиране, както и очакваният идеен проект, с който да се кандидатства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. В ход е геодезическо заснемане, а в проектирането си партнират няколко проектанти, отговарящи за различните елементи на сложното съоръжение.

Кметът призова хората, използващи пешеходния въжен мост, за търпение и разбиране. Той припомни, че съоръжението не е единствената връзка с кв. "Възрожденци", макар и по-удобна за част от тях.

"Най-важното за нас са безопасността и човешкият живот. Благодарен съм на Господ, че точно в този момент не е имало хора на моста", каза още кметът.

Продължават проверките на НАП за необосновано поскъпване на стоки и услуги
Продължават проверките на НАП за необосновано поскъпване на стоки и услуги
За по-добро прилагане на закона срещу отровителството на птици призоваха от МОСВ За по-добро прилагане на закона срещу отровителството на птици призоваха от МОСВ
Чете се за: 01:27 мин.
Три фалшиви банкноти от 20 евро е задържала полицията в Пловдив Три фалшиви банкноти от 20 евро е задържала полицията в Пловдив
Чете се за: 00:57 мин.
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на второкласник към децата им Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на второкласник към децата им
Чете се за: 04:00 мин.
Лекари във Варна протестираха заради забавени заплати Лекари във Варна протестираха заради забавени заплати
Чете се за: 03:00 мин.
Три часа общинските съветниците в София изслушваха кмета Васил Терзиев за кризата с боклука Три часа общинските съветниците в София изслушваха кмета Васил Терзиев за кризата с боклука
Чете се за: 03:40 мин.

Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 03:07 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
