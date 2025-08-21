БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Възпоменание: 57 години от смазването на Пражката пролет

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази

Слушай новината

В цяла Чехия отбелязват годишнината от окупацията на Чехословакия от войските на Варшавския договор. Президентът Петр Павел говори на възпоменателна служба пред сградата на Чешкото радио в Прага, където през 1968 година са най-големите сблъсъци. Присъстваха премиерът Петр Фиала, председателят на Сената и други водещи политици, които положиха венци на паметните плочи.

Преди 57 години армиите на Съветския съюз, България, Унгария и Полша окупират Чехословакия, за да потушат насилствено опита на либералното крило на Комунистическата партия да проведе реформи. Загиват 137 цивилни.

След инвазията започва ерата на така наречената „нормализация“. Тя донася политически чистки, засилена цензура и ограничения на свободите.

#пражка пролет #възпоменание

Последвайте ни

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
3
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
5
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
6
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Европа

Окончателно договорено: ЕС и САЩ са готови със споразумението за митата
Окончателно договорено: ЕС и САЩ са готови със споразумението за митата
Арестуваха украинец за взривовете на "Северен поток" Арестуваха украинец за взривовете на "Северен поток"
Чете се за: 00:37 мин.
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори между Зеленски и Путин Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори между Зеленски и Путин
Чете се за: 04:37 мин.
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Чете се за: 01:15 мин.
Внушителен морски парад: Флотилия от исторически кораби край Амстердам Внушителен морски парад: Флотилия от исторически кораби край Амстердам
Чете се за: 00:37 мин.
Пожарите в Испания са изпепелили 400 000 хектара земя Пожарите в Испания са изпепелили 400 000 хектара земя
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Мъжът, врязал се в детска площадка, се опитал да подпали жена на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Пожар гори в района на Голямо село, община Бобов дол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ