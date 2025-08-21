Възпоменание: 57 години от смазването на Пражката пролет

В цяла Чехия отбелязват годишнината от окупацията на Чехословакия от войските на Варшавския договор. Президентът Петр Павел говори на възпоменателна служба пред сградата на Чешкото радио в Прага, където през 1968 година са най-големите сблъсъци. Присъстваха премиерът Петр Фиала, председателят на Сената и други водещи политици, които положиха венци на паметните плочи.

Преди 57 години армиите на Съветския съюз, България, Унгария и Полша окупират Чехословакия, за да потушат насилствено опита на либералното крило на Комунистическата партия да проведе реформи. Загиват 137 цивилни.

След инвазията започва ерата на така наречената „нормализация“. Тя донася политически чистки, засилена цензура и ограничения на свободите.