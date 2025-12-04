БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 04:17 мин.

Има ли риск от война с Русия - какво мислят европейците?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Проучването е направено в девет страни

риск война русия мислят европейците
Снимка: БТА
Много европейци се опасяват, че рискът от война с Русия е висок, показва проучване, проведено в девет страни от ЕС и публикувано днес от френското списание "Гран континан", предаде Франс прес.

Повече от половината (51%) от анкетираните смятат, че има "висок" или "много висок" риск Русия да влезе във война с тяхната страна в следващите години, сочи проучването, проведено сред 9553 души с помощта на квотния метод.

Проучването е проведено в края на ноември от института "Клъстър 17" във Франция, Германия, Италия, Испания, Полша, Португалия, Хърватия, Белгия и Нидерландия, като във всяка от тях са анкетирани над 1000 души.

Те са отговаряли на въпроса "Според вас, възможно ли е Русия да влезе във война с вашата страна през следващите години?"

Възприемането на риска от открит конфликт с Русия варира в зависимост от страната. В Полша, граничеща с Русия и нейния съюзник Беларус, 77% от анкетираните считат този риск за висок или много висок. Техният брой е 54% във Франция и 51% в Германия.

За разлика от поляците, 65% от анкетираните италианци считат риска за нисък или несъществуващ.

Резултатите от това проучване показват също, че 81% от анкетираните не вярват или почти не вярват, че през следващите години ще избухне война с Китай.

"Следователно Русия представлява, с голяма разлика, най-сериозната заплаха за война според европейското обществено мнение", анализира геополитическото издание "Гран континан".

"Ако Русия е голямата държавна заплаха, то тероризмът е най-непосредствената заплаха в европейското обществено мнение. В деветте страни, обхванати от проучването, 63% от анкетираните считат риска от открита война с терористични организации за "висок", добавя изданието.

Анкетираните се съмняват във военните способности на собствената си страна срещу Москва.

Повече от две трети (69%) от тях смятат, че страната им "изобщо не е" или "по-скоро не е" способна да се защити срещу руска агресия.

Във Франция, единствената държава от списъка, която разполага с ядрено оръжие, анкетираните са най-малко песимистични, като 44% смятат, че страната им е "напълно" или "по-скоро" способна да се защити.

В другия край на спектъра са белгийците, италианците и португалците, които в по-голямата си част смятат, че страната им е неспособна да се защити (съответно 87%, 85% и 85%).

Проучването обхваща цяла поредица от теми, като например показва, че 55% от анкетираните смятат, че Европа трябва да заеме балансирана позиция между двата големи геополитически съперника в света, САЩ и Китай.

Близо половината, 48%, считат Доналд Тръмп за "един от най-лошите президенти в историята на САЩ", но отново има големи различия по страни.

По-голямата част от европейците възприемат имиграцията като "заплаха за единството на страната". Това чувство е по-силно изразено в северната и източната част на континента, отколкото в южната.

Освен това европейците подкрепят намаляването на публичните разходи и броя на държавните служители.

#война с Русия #европейско проучване #нагласи на обществото

