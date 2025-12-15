БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха...
Чете се за: 00:42 мин.
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Чете се за: 00:30 мин.
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка...
Чете се за: 05:52 мин.
Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:15 мин.
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента...
Чете се за: 03:35 мин.
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
Чете се за: 06:15 мин.

"Възраждане": Енергията от протестите трябва да продължи и хората да гласуват масово

Депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов заяви, че неговата партия няма да подкрепи каквото и да е било правителство в сегашното Народно събрание

Депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов заяви, че неговата партия няма да подкрепи каквото и да е било правителство в сегашното Народно събрание.

"Аз не вярвам, че ще се състави нов кабинет. Реално отиваме на избори в края на март или началото на април. Енергията от протестите трябва да продължи и хората да гласуват масово, за да се попречи на купения и корпоративен вот", коментира Коста Стоянов.

По отношение на протестите Стоянов добави, че те са били надпартийни.

"Протестът беше всенароден. Въпреки че някои политически формации се опитаха да го овладеят, хората на протестите показаха, че това не може да се случи. Това показва, че хората са обединени. Ние от "Възраждане" също бяхме на протестите и направихме всичко възможно да свалим правителството, което не защитава българските национални интереси", добави Коста Стоянов.

От "Възраждане" ще продължат борбата за запазване на българския лев.

"Нямаме правителство. Нямаме и бюджет. Това за нас е основание да се отложи влизането на България в еврозоната. Единствено от президента зависи и той може да поиска отлагане на приемането ни в еврозоната" каза още Коста Стоянов.

Проектът за удължаване на действието на Бюджет 2025 е внесен в НС
Проектът за удължаване на действието на Бюджет 2025 е внесен в НС
Консултациите при президента продължават утре, наред са "Възраждане" и "ДПС - Ново начало" Консултациите при президента продължават утре, наред са "Възраждане" и "ДПС - Ново начало"
Чете се за: 00:30 мин.
ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде определена от президента ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде определена от президента
Чете се за: 00:47 мин.
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка на страната да не се превръща в заложник на тяснопартийни интереси Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка на страната да не се превръща в заложник на тяснопартийни интереси
Чете се за: 05:52 мин.
Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г. Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.
Чете се за: 01:30 мин.
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента? ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?
5136
Чете се за: 03:35 мин.

Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната схема? След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната схема?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Операция "Кайрос" - успешна: Танкерът e в Бургаския залив Операция "Кайрос" - успешна: Танкерът e в Бургаския залив
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Преговорите за мир в Украйна: Според САЩ 90% от различията вече са изгладени Преговорите за мир в Украйна: Според САЩ 90% от различията вече са изгладени
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Напрежение между Народния театър и Министерството на културата
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Европейската прокуратура е поискала сваляне на имунитета на...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
2000 нови паркоместа: Столичната община ще строи 9 многоетажни...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
В очакване на Рождество: Осветиха елхата и Рождественската сцена...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
