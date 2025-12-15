"Възраждане": Енергията от протестите трябва да продължи и хората да гласуват масово

Депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов заяви, че неговата партия няма да подкрепи каквото и да е било правителство в сегашното Народно събрание.

"Аз не вярвам, че ще се състави нов кабинет. Реално отиваме на избори в края на март или началото на април. Енергията от протестите трябва да продължи и хората да гласуват масово, за да се попречи на купения и корпоративен вот", коментира Коста Стоянов.

По отношение на протестите Стоянов добави, че те са били надпартийни.

"Протестът беше всенароден. Въпреки че някои политически формации се опитаха да го овладеят, хората на протестите показаха, че това не може да се случи. Това показва, че хората са обединени. Ние от "Възраждане" също бяхме на протестите и направихме всичко възможно да свалим правителството, което не защитава българските национални интереси", добави Коста Стоянов.

От "Възраждане" ще продължат борбата за запазване на българския лев.