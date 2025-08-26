БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Веласкес: Изходът от двубоя с АЗ е отворен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Запази

Лесно няма да бъде, но желанието и мечтите никой не може да ни ги отнеме, заяви старши треньорът на Левски.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Резултатът от първия мач не може да убие желанието и мечтите на футболистите, треньорите и феновете на Левски, заяви старши треньорът Хулио Веласкес преди реванша от плейофния кръг на футболния турнир Лига на конференциите. "Сините" загубиха с 0:2 на националния стадион преди седмица.

Запитан дали Левски все още има шансове, испанският специалист отговори: "Изходът от двубоя е отворен. В първия мач играхме равностойно. Нетипично за нашия отбор, допуснахме два гола. Впечатлих се от начина, по който отговорихме, защото минута или две след първия имахме шанс да изравним. До последната минута, дори и след втория гол, поведението ни бе изключително добро. Вярвахме до самия край, че всичко е възмжоно".

"Можехме да завършим наравно, дори да победим. След този резултат става по-трудно и там. Лесно няма да бъде, но желанието и мечтите никой не може да ни ги отнеме. Не отиваме на разходка в Нидерландия, а да изиграем добър мач, да бъдем конкурентни и да спечелим. До последния миг ще опитваме да преминем в следващия етап", каза още той.

Левски не игра мач през уикенда и за първи път от началото на сезона, тъй като отложи мача си от уикенда срещу Ботев (Пловдив).

"Няма плюсове или минуси в това. Такава е реалността. Това е нормалният тайминг за шампионатни двубои, така че няма нищо негативно. Други отбори също почиваха. Футболът не е точна наука и не винаги две плюс две прави четири", заяви испанецът.

"Карлос Охене със сигурност няма да може да вземе участие в мача, а останалите футболисти ще попаднат в групата. Евертон Бала е в перфектна кондиция, а Мустафа Сангаре и Георги Костадинов се подготвят нормално с отбора. Те обаче се включват след контузии и им е нужен различен обем работа", добави Веласкес.

"Иска ми се да вкараме още в първата минута, но това е труден противник. Имаме желание и сме мотивирани, съсредоточени сме върху това да направим силен мач. Ако играем добре, ще бъдем близо до победата. Ако спечелим, можем да продължим напред“, каза още той.

"Алкмаар е отбор, който е много силен в атака и като цяло. Ако ги оставиш да играят, могат да ти създадат много проблеми в защита. Очаква ни хубава атмосфера, модерен стадион и клуб, който търпи много голямо развитие напоследък. Ние също няма да променим нашата настройка за игра и това е нещо, с което се гордея. Винаги опитваме да ръководим мача, да бъдем доминиращият отбор. Влагането на играчите в мачовете е безупречно до момента“, завърши Хулио Веласкес.

#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #Хулио Веласкес #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
4
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
5
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
6
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Лига на конференциите

Сериозна подкрепа за Левски на реванша срещу АЗ Алкмаар
Сериозна подкрепа за Левски на реванша срещу АЗ Алкмаар
Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин
Чете се за: 01:32 мин.
Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране
Чете се за: 01:02 мин.
Александър Тунчев: Имаме нашите шансове на реванша Александър Тунчев: Имаме нашите шансове на реванша
Чете се за: 01:22 мин.
Алдаир: Левски никога не се предава Алдаир: Левски никога не се предава
Чете се за: 01:25 мин.
Хулио Веласкес: По-нормалният резултат бе равният Хулио Веласкес: По-нормалният резултат бе равният
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ