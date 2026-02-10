Веласкес: Излизаме срещу Лудогорец с желание да направим един добър мач

Футболистите на Левски са готови да играят и 120 минути срещу Лудогорец, ако се наложи, заяви старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес преди мача от четвъртфиналите на Купата на Българиял. Столичани ще гостуват на носителите на трофея в Разград в сряда, 11 февруари, от 18:00 часа.

Левски няма много здравословни проблеми, но единственият е свързан с титуляр - Кристиан Макун. Венецуелският защитник получи мускулни болки в петъчната тренировка и отсъства от групата за срещата с Ботев (Враца), която "сините" спечелиха с 3:1 в събота.

„Времето за възстановяване няма да бъде оправдание. В добра кондиция са играчите и са добре възстановени. С цялото желание сме да направим един добър мач. Що се отнася до Макун, следим състоянието му“, започна Веласкес.

В понеделник Левски освободи бразилското крило Фабио Лима. Треньорът на "сините" заяви, че не е имал конфликт с футболиста и той е бил в прекрасни отношения с всички. Причина за напускането му е липсата на игрово време, като самият той е изявил желание да се завърне в родината си.

„Не е имало никакъв конфликт с Лима, точно обратното. Невероятно момче, което е в прекрасни отношения с всички в клуба. Неговото семейство е в Бразилия, договорът му изтича и това е, което определи напускането му. Това е най-нормалното, което може да се случи. Нямаше и достатъчно игрово време. Аз мога да говоря само от моя опит в отношението си към него. От ден първи поведението му е невероятно. Независимо от позицията, която играе – нападател, крило, ляв бек, винаги е показвал максимално старание. Отнесохме се с уважение към него що се отнася до желанието му да се завърне в Бразилия. Както и неговото отношение към клуба и всички в него – той показа професионално отношение към всички. Никога няма да забравя момента, в който се наложи да изиграе мача с Апоел като ляв бранител и се справи. Това определя мнението ми какво представлява той като човек и професионалист. Пожелавам му всичко най-добро“, продължи испанският треньор.

„Фабио не беше типичният ляв бек. Точно обраното – през целия си живот е играл дясно крило. По различно стечение на обстоятелствата се наложи най-често да го ползваме там. Винаги на базата на това, с което разполагаме, ще търсим алтернатива в състава. Както съм казвал предвид факта, че футболът е динамичен, до последния ден на трансферния прозорец може да има входящи и изходящи трансфери. Постоянно сме в комуникация. По-скоро е нормално да се присъедини някой, защото що се отнася до трансферен прозорец напуснаха петима, а се присъединиха двама. Опитваме се да намерим най-доброто решение за клуба“, коментира селекцията Веласкес.

„Мачът утре ще бъде друг, различен, различни обстоятелства. Турнирът, в който ще се изиграе мачът, също е различен. Предишния път бяхме на неутрален терен, сега сме гости. Ясно е, че играчите са същите, отборите са същите, но що се отнася до стартовите 11 и стратегията на игра, може да видите промени. Ясно е, че утре ни чака много труден мач срещу отбор с доста широчина в състава си, но ние сме уверени в нашите способности. Ще се опитаме да изиграем мача по най-добрия начин и да го спечелим“, каза още испанският специалист.

„Разбира се, че аз знам състава. Ако не го знаех, това ще говори доста лошо за мен. Ще се опитам да сме с най-доброто, което имаме за този двубой. Към този момент съм наясно и идеята и планът е да използваме най-добрите си страни и да опитаме да анализираме силните страни на противника. Според мен сме готови и за 120 минути, ако се наложи. Същото се случи и в европейските клубни турнири, когато играхме през лятото. Зависи и от емоционалното състояние, не само от физическото. Това, което се случва в главата ти, определя абсолютно всичко. По различен начин влизаш в добавеното време, ако ти си изравнил в последната минута или ако на теб са ти изравнили. Физически сме добре“, завърши Веласкес.