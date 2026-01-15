"Величие" предлага попраква в Конституцията и да се върнат правомощията на президнета да назначава служебни кабинети

В декларация от "Величие" предложиха чрез поправка в Конституцията парламентът да върне правомощията на президента да назначава служебни правителства.
Юлиана Матеева, "Възраждане": „Промените в Конституцията се оказаха мъртво родени. Всички промени извършени от парламента имаха за цел да отнемат правомощия от държавния глава. Оказаха се не просто бездарни, но остро вредни в държавата, когато тя е в парламентарна криза. Едно от най- големите прегрешения спрямо законодателството бяха онези изменения в Конституцията, касаещи назначаване на служебен кабинет. С тях бяха нарушени конституционни постановки, с което НС промени формата на държавно управление, а това може да направи само Велико Народно събрание."
По думите й НС да върне нормалността и конституционната разпоредба от преди промените.
"Конституцията не е терен на политически заявки на повярвали си месии. Ние нямаме намерение да новаторстваме, а да поправим нанесената вреда, като предлагам възстановяване на старата редакция на текста, който урежда правомощията на президента при парламентарна криза. Мотивира ни необходимостта да се върне баланса и разделение на властите, с отговорността за служебен кабинет, назначавана от президента."
От "Величие" уточняват, че КС в редица свои решения е имал свои разяснения на съдържанието на понятията форма на държавно управление и формата на държавно устройство и кога и настъпват промени в тях. Форма на държавно управление се променя като се промени правомощията или се отнемат правомощията на държавни органи.
"Недопустимо е обикновено НС да прави промени приети в Конституцията, статут и основни норми на държавното управление и и баланса в тях. За нас от "Величие" ни е останала някаква надежда, че 52-о НС има достатъчно разум и мъжество да се измени шестата поправка в Конституцията и да бъде поправен в оставащото време. Призоваваме ви да подпишете изготвения от нас проект на решение за изменение в Конституцията, в който е предвидено само възстановяване принципа на разделение на властите. Дано Народното събрание да поеме отговорността да върне реалните правомощия на президента за назначаване на служебно правителство, заложени от Великото Народно събрание при неработещ парламент да изведе държавата от парламентарна криза и да не допусне тя да стане конституционна."