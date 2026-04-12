Великденски яйца получиха животните в зоопарка в Бургас (СНИМКИ)

Великденско настроение завладя зоопарка в Бургас. Животните получиха пъстри великденски яйца, боядисани с натурални багрила. Те са любима храна за много от обитателите на зоопарка.

Получаването на великденските изненади се превърна в истинска забава. Някои животни с любопитство разглеждаха шарените яйца, други веднага ги превърнаха в част от играта си, а трети просто им се насладиха като вкусно лакомство.

Посетителите на зоопарка също имаха възможност да станат свидетели на тази празнична атмосфера. Особено за децата това беше вълнуващо преживяване, което съчетава забавление и образователен елемент.